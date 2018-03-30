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Небольшие оттоки со всех развивающихся рынков: ожидаемо


Рынки
Смольянинов Вячеслав
Вячеслав Смольянинов
замруководителя управления анализа рынка акций ФГ БКС
 
Как и ожидалось, опасения по поводу торговых войн привели к небольшим оттокам из всех классов активов на развивающихся рынках, и Россия не стала исключением.

Тем не менее пока мы не считаем ситуацию драматичной и ожидаем, что в краткосрочной перспективе динамика торгов останется достаточно волатильной без явного тренда. 

EPFR Global опубликовал данные по потокам по итогам прошедшей недели, завершившейся в среду. Совокупные оттоки из российских активов со стороны фондов акций и облигаций составили $90 млн против такого же объема притоков за предыдущую неделю. 

Потоки фондов акций: 

- Только Россия: ОТТОКИ $60 млн (против $10 млн на предыдущей неделе) – вторая неделя оттоков 

- Совокупно: ОТТОКИ $70 млн (против $60 млн притоков на предыдущей неделе) – динамика потоков развернулась 

Потоки фондов облигаций: 

- Только Россия: ОТТОКИ $10 млн (против $1 млн на предыдущей неделе) – третья неделя оттоков 

- Совокупно: ОТТОКИ $20 млн (против $30 млн притоков на предыдущей неделе) – динамика потоков развернулась 

На EM-рынках преобладала осторожность; Россия не стала исключением

Внушительные оттоки из ETF-фондов, ориентированных на Россию, стали определяющим фактором, с легкостью перевесившим приток $20 млн в российские фонды под активным управлением. Совокупный результат за неделю также оказался отрицательным из-за невпечатляющих притоков в GEM-фонды. Справедливости ради стоит сказать, что отсутствие оптимизма наблюдалось на всех развивающихся рынках за некоторыми исключениями (Южная Корея и Мексика). В то же время мы не увидели панических распродаж, однако большинство инвесторов сохраняют осторожность в ожидании развития ситуации. 

Опасения по поводу торговых войн привели к оттокам, хотя и небольшим

Совокупные потоки облигаций на прошлой неделе также стали отрицательными, поскольку инвесторы по-прежнему опасаются последствий новых торговых запретов и сохраняют осторожный взгляд на этот класс активов. Тактически мы по-прежнему видим преимущественно негативные риски для облигаций, и в ближайшие недели оттоки могут усилиться. 

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