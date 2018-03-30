Недельный отчет зафиксировал сокращение на 7 ед. (до 797). Кроме того, оптимистичный фон на рынке продолжают поддерживать сообщения от участников сделки ОПЕК+, которые свидетельствуют о намерениях сторон расширить горизонты действующего соглашения. Сегодня торги на западных площадках не проводятся по случаю Пасхальных каникул, краткосрочными ориентирами для Brent продолжат выступать отметки $69-71/bbl.
Нефть завершает март на оптимистичной ноте
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