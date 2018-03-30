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Казначейство может снизить требования к банкам, в которых ведомство размещает депозиты


Рынки
Ирина Лебедева
Ирина Лебедева
аналитик ФК "Уралсиб"
 
Минфин планирует смягчить требования как по рейтингам, так и по капиталу.

О такой возможности рассказал вчера замминистра финансов Алексей Моисеев. Сейчас доступ к этим инструментам в основном есть у крупнейших банков, находящихся под контролем государства, для остальных игроков необходимо иметь рейтинги от АКРА и Эксперт РА не ниже «А+» и капитал не меньше 250 млрд руб. Минфин рассматривает снижение требований к рейтингам до «А-», а также существенное сокращение требований к капиталу. Подобные смягчения требований вряд ли создадут значительные риски для бюджета – депозиты по-прежнему будут размещаться в наиболее надежных банках. При этом расширение списка банков, которые получат доступ, означает шаг навстречу более справедливой конкуренции, отчасти смягчит несправедливые преимущества госбанков по сравнению с крупнейшими частными игроками.

Помимо этого, может обостриться конкуренция на депозитных аукционах, что позитивно с точки зрения допдоходов Казначейства, в условиях роста навеса избыточной ликвидности спрос на депозиты в последнее время значительно снизился. Также есть шанс, что усиление конкуренции может привести к росту ставок по депозитам.

ЦБ проведет сегодня депозитный аукцион тонкой настройки

После прохождения налогового периода спрос на ликвидность упал, в то время как поступления по бюджетному каналу сохраняются. К сегодняшнему утру уровень корсчетов банков в ЦБ вырос до 2,1 трлн руб., это значительно выше, чем необходимо для прохождения периода усреднения. При этом эффект конца месяца может в этот раз оказаться слабо выраженным, резкого увеличения спроса на рублевую ликвидность мы не ждем. В этих условиях решение Центробанка провести депозитный аукцион тонкой настройки кажется вполне логичным, но вряд ли предложение дотянется до лимита (550 млрд руб.). Также следует отметить, что сегодня может вырасти спрос на иностранную валюту, традиционно спрос на доллары в последний день квартала увеличивается.

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