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Минфин может увеличить объем чистых заимствований до уровня прошлого года


Облигации / Рынки
Ольга Стерина
Ольга Стерина
аналитик ФК "Уралсиб"
 
Вчера состоялась традиционная встреча Минфина с участниками рынка, на которой были подведены итоги первого квартала, который, как мы уже отмечали ранее, стал рекордным для финансового ведомства с точки зрения валового объема привлечений (463 млрд руб.).

Наиболее важным моментом, который мы хотели бы выделить, стало заявление министерства, что рассматривается возможность увеличить в текущем году объем заимствований в рамках нового бюджетного правила.

Как известно, новое бюджетное правило предполагает изменение подхода не только к валютным операциям Минфина, но и к объему заимствований в рамках предотвращения чрезмерного использования средств ФНБ для финансирования дефицита бюджета в случае отклонения цен на нефть от прогноза. Правило подразумевает, что объем заимствований увеличивается, если нефтегазовые доходы, формирующиеся при базовой цене на нефть и прогнозном курсе рубля, оказываются выше, чем доходы, полученные при базовой цене на нефть и фактическом курсе рубля. Иными словами, при более сильном, чем заложено в бюджете, рубле ведомство может частично восполнить отток нефтегазовых бюджетных средств за счет займов на рынке. Напомним, что в 2018 г. бюджетом предусмотрены нефтегазовые доходы в размере 5,480 млрд руб. при среднегодовой цене на нефть Urals, равной 43,8 долл./барр., и среднегодовом курсе рубля 64,7 руб./долл.

Минфин не исключает, что объем чистых заимствований по итогам 2018 г. может быть увеличен до уровня 2017 г. (1,1 трлн руб.), то есть примерно на 300 млрд руб. Впрочем, мы не удивлены планами по увеличению заимствований в рамках нового бюджетного правила: как мы писали в нашей стратегии, опубликованной в конце 2017 г., наш расчет показал, что в рамках использования бюджетного правила при базовой цене на нефть и прогнозируемом нами курсе рубля (58 руб./долл.) объем чистых заимствований должен быть увеличен на 500 млрд руб. до 1,3 трлн руб., что даже несколько выше представленной вчера Минфином цифры. Впрочем, при сохранении благоприятной рыночной конъюнктуры мы не исключаем, что рынок сможет в текущем году абсорбировать чистый объем привлечений и на уровне 1,3 трлн руб.

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