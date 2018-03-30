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Walmart во всем следует за Amazon


Рынки
Ален Сабитов
Ален Сабитов
младший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Walmart может купить компанию Humana, которая специализируется на медицинском страховании участников программы Medicare.

Страховщик оценивается в $37 млрд, так что Walmart придется потратиться. Акции Humana (HUM) уже отреагировали на новость ростом на 10,7% после закрытия в четверг.

В случае приобретения страхового бизнеса Walmart сможет диверсифицировать выручку от ритейла, в котором ему приходится жестко конкурировать с онлайн-магазинами. В результате сделки Walmart получит дополнительно $50 млрд дохода в год к более чем $500 млрд. Ритейлер уже присутствует в секторе здравоохранения, владея одной из крупнейших сетей аптек с США, а также несколькими больницами.

Благодаря сделке ритейл-гигант сможет не только нарастить выручку, но и сократить собственные расходы на медицинское страхование сотрудников. Walmart — это самый большой работодатель в США: у него более 1,5 млн сотрудников. По нашим оценкам, компания тратит порядка $15 млрд в год на страхование своих работников, а покупка страхового бизнеса позволит сэкономить как минимум 5% на этих тратах. Повышение эффективности позитивно скажется на конкурентоспособности ритейлера.

Затраты на страхование сотрудников в 2018-м растут на 5%, и многие компании задумываются об экономии и изменении индустрии. Amazon в партнерстве с JPM и Berkshire намерен создать совместный проект в секторе здравоохранения. Планы Walmart по покупке Humana также могут рассматриваться как реакция на усиление конкуренции с Amazon на новом растущем рынке.

Сектор медицинского страхования остается перспективным, поскольку Дональду Трампу пока не удалось изменить систему Obamacare. К тому же демократы имеют высокие шансы на получение большинства в Конгрессе в этом году, и в этом случае попытки изменить систему Обамы зайдут в тупик. Такое развитие событий возможно, учитывая низкий рейтинг одобрения работы Трампа. В феврале его рейтинг составлял лишь 39%, притом что деятельность трех предыдущих президентов после года на этом посту одобряли более 50% американцев. Потенциальные доходы вызывают большой интерес у крупных компаний, поэтому мы считаем, что M&A-активность в этом секторе продолжится. Другими кандидатами на покупку выглядят WellCare Health Plans и Molina Healthcare.

Мы положительно оцениваем возможную сделку для Walmart. Наша целевая цена по акции ритейлера — $104,26.

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