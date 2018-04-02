Ожидается ослабление рубля против доллара

При этом, до начала торговой сессии в США российский фондовый рынок будет почти безликвидным из-за празднования Католической Пасхи европейскими инвесторами, поэтому биржи Европы будут закрыты.

Несмотря на снижение количества активных буровых установок в США на 7 ед. до 797 штук и возможное введение санкций США против Ирана, цена на нефть марки Brent слабо подросла на 0,5% до $69,7 за баррель. В силу чего рубль торгуется в диапазоне 57,1-57,2 за доллар в течение азиатской торговой сессии на форекс. Однако учитывая ответ Китая на заградительные пошлины США против китайских товаров и ожидание несущественного снижения производственного индекса PMI от ISM, мы считаем, что доллар в понедельник будет торговаться стабильно. Вместе с тем, в течение недели будет опубликована ключевая статистика по рынку труда в США. В пользу доллара играет ожидание снижения коэффициента безработицы до 4% и увеличение среднечасовой зарплаты в месячном и годовом выражении. Это увеличит вероятность повышения процентной ставки ФРС США в июне. На заседании в мае ставка останется без изменений, т.е. 1,75% в силу недостаточности прошедшего времени для оценки влияния на экономику повышения ставки в середине марта.

Плюс пройдут аукционы по размещению 3-х и 6-ти месячных векселей, и судя по действиям рынка на аукционе будет хороший спрос на эти инструменты, что также поддержит доллар против мировых валют.