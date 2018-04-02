FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Ожидается ослабление рубля против доллара


Рынки
Виктор Веселов
Виктор Веселов
главный аналитик банка "Глобэкс"
 
На фоне снижения на 0,6% ближайшего фьючерса на индекс MSCI развивающиеся рынки мы ожидаем негативного открытия российского рынка.

При этом, до начала торговой сессии в США российский фондовый рынок будет почти безликвидным из-за празднования Католической Пасхи европейскими инвесторами, поэтому биржи Европы будут закрыты.

Несмотря на снижение количества активных буровых установок в США на 7 ед. до 797 штук и возможное введение санкций США против Ирана, цена на нефть марки Brent слабо подросла на 0,5% до $69,7 за баррель. В силу чего рубль торгуется в диапазоне 57,1-57,2 за доллар в течение азиатской торговой сессии на форекс. Однако учитывая ответ Китая на заградительные пошлины США против китайских товаров и ожидание несущественного снижения производственного индекса PMI от ISM, мы считаем, что доллар в понедельник будет торговаться стабильно. Вместе с тем, в течение недели будет опубликована ключевая статистика по рынку труда в США. В пользу доллара играет ожидание снижения коэффициента безработицы до 4% и увеличение среднечасовой зарплаты в месячном и годовом выражении. Это увеличит вероятность повышения процентной ставки ФРС США в июне. На заседании в мае ставка останется без изменений, т.е. 1,75% в силу недостаточности прошедшего времени для оценки влияния на экономику повышения ставки в середине марта.

Плюс пройдут аукционы по размещению 3-х и 6-ти месячных векселей, и судя по действиям рынка на аукционе будет хороший спрос на эти инструменты, что также поддержит доллар против мировых валют.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ