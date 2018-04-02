Прибыль "Сургутнефтегаза" в 2017 г оказалась ниже прогнозов

Выручка Сургутнефтегаза увеличилась на 15% - до 1,44 трлн рублей, себестоимость - на 23,5%, до 818 млрд рублей, прибыль до налогообложения - на 49,5%, до 184,5 млрд рублей. Прибыль от продаж снизилась на 1,3% - до 232 млрд рублей, валовая прибыль снизилась на 1,2% - до 325,7 млрд рублей, коммерческие расходы - на 0,8%, до 93,5 млрд рублей.

Результаты Сургутнефтегаза по РСБУ важны, т.к. компания выплачивает дивиденды в привязке к прибыли по российским стандартам. Полученная в 2017 году прибыль оказалась несколько меньше ожиданий рынка и соответственно прогнозируемых дивидендов. Исходя из показателя чистой прибыли, можно ожидать дивидендов Сургутнефтегаза по АП в размере 1,38 руб./акцию, по АО – 0,62 руб./акцию, что дает дивидендную доходность в 4,7% и 2,1% соответственно.