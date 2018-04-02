Результаты "Системы" за IV кв отразят убыток от соглашения с "Роснефтью"

Во вторник, 3 апреля, АФК «Система» (SSA LI – рекомендация пересматривается) опубликует результаты за 4 кв. 2017 г. по МСФО. В отчетном квартале компания должна отразить убыток в размере 100 млрд руб. от мирового соглашения по спору с Роснефтью (ROSN RX – ДЕРЖАТЬ) и Башнефтью (BANE RX – ДЕРЖАТЬ). Мы ожидаем, что консолидированная выручка Системы сократится на 2% (здесь и далее – год к году) до 183 млрд руб. (3,1 млрд долл.), а OIBDA увеличится на 14% до 46,4 млрд руб. (795 млн долл.) при рентабельности по OIBDA в 25,4%. Мы также ожидаем, что до разовых статей компания покажет чистый убыток в размере 596 млн руб. (10 млн долл.).

С учетом эффекта мирового соглашения с Роснефтью мы прогнозируем чистый убыток на уровне 101 млрд руб. (1,7 млрд долл.).

Ожидаем умеренных результатов по большинству непубличных подразделений. В лесопромышленном сегменте (ГК «Сегежа») мы прогнозируем выручку в размере 11,2 млрд руб. (192 млн долл.), а OIBDA – 1,1 млрд руб. (19 млн долл.). В сельскохозяйственном подразделении мы ожидаем выручку на уровне 2,4 млрд руб. (41 млн долл.) и OIBDA – 150 млн руб. (3 млн долл.). Технологический дивизион (РТИ Системы), по нашей оценке, получит выручку в размере 11,7 млрд руб. (201 млн долл.) и OIBDA объемом 1,3 млрд руб. (22 млн долл.). Мы прогнозируем выручку Медси на уровне 3,3 млрд руб. (56 млн долл.), OIBDA – 321 млн руб. (6 млн долл.) Также начиная с отчетного квартала компания перестанет консолидировать в своей отчетности результаты SSTL благодаря закрытию сделки по объединению ее активов с RCom.

Корпоративные новости могут оказаться важнее финансовых. Завершение конфликта с Роснефтью фактически позволяет Системе сконцентрироваться на своей основной деятельности. Недавняя смена менеджмента и планируемое изменение структуры управления активами могут принести более важные новости для рынка, чем финансовые результаты. Наша рекомендация по акциям Системы в настоящее время пересматривается.