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Арест владельца группы "Сумма": новости из зала суда будут оказывать влияние на акции компаний транспортного сектора


Рынки
Ворчик Денис
Денис Ворчик
аналитик корпорации "Уралсиб"
 
Новости из зала суда будут оказывать определяющее влияние на котировки ряда компаний транспортного сектора.

Тверской суд арестовал на два месяца Зиявудина Магомедова по обвинению в хищении средств из бюджета. В субботу Тверской суд Москвы арестовал до 30 мая совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и нескольких человек из его окружения, включая топ-менеджера одной из компаний, входящих в группу. Согласно сообщению официального представителя МВД России Ирины Волк, возбуждено уголовное дело по обвинению в хищении «бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения». По данным «Коммерсанта», обвиняемым инкриминируется хищение как минимум 2,5 млрд руб., в том числе хищение более 752 млн руб. при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде к чемпионату мира по футболу. В деле есть также несколько эпизодов, связанных с Новороссийским морским торговым портом.

Аресту предшествовали претензии со стороны налоговых органов и ФАС к крупнейшему активу группы «Сумма» – НМТП и объявление о готовящейся продаже группой «Сумма» пакета акций в НМТП Транснефти. Напомним, что последнее время к основному активу группы «Сумма» – Новороссийскому морскому торговому порту предъявляли претензии налоговые органы и органы антимонопольного регулирования. Так, в феврале было объявлено о готовящейся продаже доли Группы «Сумма» в НМТП Транснефти, а в марте по результатам налоговой проверки за 2014–2015 гг. группе НМТП были предъявлены претензии по неуплате налогов на общую сумму 9,6 млрд руб. Претензиям от ФНС предшествовали претензии от ФАС. Напомним: после обращения Роснефти ФАС признала НМТП нарушившим антимонопольное законодательство и предписала ему перечислить в бюджет 9,7 млрд руб.

Сообщения из зала суда будут оказывать определяющее влияние на котировки акций транспортных компаний, тогда как новости, относящиеся к фундаментальным показателям, отходят на второй план. Названная СМИ общая сумма инкриминируемых обвиняемым хищений – 2,5 млрд руб. – составляет менее 3% от выручки НМТП и FESCO, только двух компаний, долями в которых владеет группа «Сумма». В ближайшее время новости, относящиеся к судебному процессу, будут оказывать влияние на котировки компаний, долями в которых владеет группа, среди которых группа НМТП (NMTP RX – ДЕРЖАТЬ), FESCO (FESH RX – без рекомендации), Новороссийский комбинат хлебопродуктов (NKHP RX – без рекомендации), а также Трансконтейнер (TRCN RX – ПОКУПАТЬ), об интересе к увеличению своей доли в котором (за счет покупки пакета структур РЖД) ранее неоднократно заявляли представители группы «Сумма».

Судебный процесс по предъявленным обвинениям, а также события, связанные с налоговыми претензиями к ПАО «НМТП», приведут к росту волатильности котировок акций НМТП, а также могут повлиять на ожидаемую сделку по продаже доли Группы «Сумма» в НМТП Транснефти (см. наш отчет от 16 марта «Группа НМТП. Падение грузооборота и давление на тарифы приведут к снижению рентабельности. Рекомендация понижена с ПОКУПАТЬ до ДЕРЖАТЬ»).

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