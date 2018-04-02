Арест владельца группы "Сумма": новости из зала суда будут оказывать влияние на акции компаний транспортного сектора

Тверской суд арестовал на два месяца Зиявудина Магомедова по обвинению в хищении средств из бюджета. В субботу Тверской суд Москвы арестовал до 30 мая совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и нескольких человек из его окружения, включая топ-менеджера одной из компаний, входящих в группу. Согласно сообщению официального представителя МВД России Ирины Волк, возбуждено уголовное дело по обвинению в хищении «бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения». По данным «Коммерсанта», обвиняемым инкриминируется хищение как минимум 2,5 млрд руб., в том числе хищение более 752 млн руб. при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде к чемпионату мира по футболу. В деле есть также несколько эпизодов, связанных с Новороссийским морским торговым портом.

Аресту предшествовали претензии со стороны налоговых органов и ФАС к крупнейшему активу группы «Сумма» – НМТП и объявление о готовящейся продаже группой «Сумма» пакета акций в НМТП Транснефти. Напомним, что последнее время к основному активу группы «Сумма» – Новороссийскому морскому торговому порту предъявляли претензии налоговые органы и органы антимонопольного регулирования. Так, в феврале было объявлено о готовящейся продаже доли Группы «Сумма» в НМТП Транснефти, а в марте по результатам налоговой проверки за 2014–2015 гг. группе НМТП были предъявлены претензии по неуплате налогов на общую сумму 9,6 млрд руб. Претензиям от ФНС предшествовали претензии от ФАС. Напомним: после обращения Роснефти ФАС признала НМТП нарушившим антимонопольное законодательство и предписала ему перечислить в бюджет 9,7 млрд руб.

Сообщения из зала суда будут оказывать определяющее влияние на котировки акций транспортных компаний, тогда как новости, относящиеся к фундаментальным показателям, отходят на второй план. Названная СМИ общая сумма инкриминируемых обвиняемым хищений – 2,5 млрд руб. – составляет менее 3% от выручки НМТП и FESCO, только двух компаний, долями в которых владеет группа «Сумма». В ближайшее время новости, относящиеся к судебному процессу, будут оказывать влияние на котировки компаний, долями в которых владеет группа, среди которых группа НМТП (NMTP RX – ДЕРЖАТЬ), FESCO (FESH RX – без рекомендации), Новороссийский комбинат хлебопродуктов (NKHP RX – без рекомендации), а также Трансконтейнер (TRCN RX – ПОКУПАТЬ), об интересе к увеличению своей доли в котором (за счет покупки пакета структур РЖД) ранее неоднократно заявляли представители группы «Сумма».

Судебный процесс по предъявленным обвинениям, а также события, связанные с налоговыми претензиями к ПАО «НМТП», приведут к росту волатильности котировок акций НМТП, а также могут повлиять на ожидаемую сделку по продаже доли Группы «Сумма» в НМТП Транснефти (см. наш отчет от 16 марта «Группа НМТП. Падение грузооборота и давление на тарифы приведут к снижению рентабельности. Рекомендация понижена с ПОКУПАТЬ до ДЕРЖАТЬ»).