S&P стал расти по 2% в неделю

Чуть лучше рынка, на +2,1%, выросли бумаги Boeing (Nyse: BA, $327,88), который получает поддержку от усовершенствованных узкофюзеляжных судов и новой модели Dreamliner, вместе уводящих часть клиентов у Airbus со всего мира, включая государственные компании и динамичный регион Тихого океана, в котором только Hawaiian, China Southwestern и компании из Новой Зеландии, Французской Полинезии и Папуа-Новой Гвинеи подали заказов на сумму свыше 3% от капитализации авиастроителя, а Сингапурским авиалиниям уже проведена первая отгрузка 787-10. Когда ожидаемая дивидендная доходность по бумагам Boeing переваливает за +2% в год, рост прибыли в полтора раза в год и государственная поддержка на всех уровнях заряжают на покупку подобных бумаг в течение следующих 4-5 месяцев, возможно, с целевым уровнем Barclays около $388 или Morgan Stanley у $373. Едва горизонты инвестирования начинают быть короче средней длительности до первых его результатов, обычно наступает время инвестировать в компании, проверенные временем и ориентированные на устойчивое международное развитие. В зависимости от точки входа и конкретного баланса консервативных вложений, наши управляющие прогнозируют по таким бумагам примерно +11%-+18% в год.

Когда инвестировать? Во-первых, смотрим за рынком, например, за Nikkei 225, который, по наблюдениям Goldman Sachs, растёт в первый день каждого месяца уже 20 месяцев подряд, и причина - инвестиции в ценные бумаги, ориентированные на сохранение капитала, на внутреннюю стоимость. Во-вторых, смотрим за динамикой инфляции и цен к прибыли, которые, в смысле P/E, нормализуются за счёт капрасходов. Средняя цена к прибыли по S&P с шагом год, действительно, была раньше пониже, например, если смотреть с 1973-го, то около 19,2, но уже начиная с 1991-го она 24,2, и хотя без учёта 2008-2009 и 1998-2002 годов, получается 20,2, тогда как в настоящее время 24,5, с моей стороны, покажется преждевременным вывод об этих 18% разницы, потому что падение обычно останавливается на несколько процентных пунктов выше среднего, и где именно - знают только профессиональные управляющие, так что не спешим предложить розничным инвесторам входить в рынок в том или ином направлении прямо сейчас, для них это слишком опасно.

Новые аргументы для дискуссии подал твиттер президента США, в котором появился Amazon, в основном, в связи с политикой газеты, которой владеет хозяин интернет-ритейлера: “Хотя мы и так в курсе, сообщается, что почтовая служба США недополучит, в среднем, $1,50 с каждой посылки, которую доставит для Amazon. Это приводит к [потерям в] миллиарды долларов. … Если почтовая служба увеличит расценки на посылки, издержки Amazon на транспортировку вырастут на $2,6 млрд”. Хотя для покупки Amazon розничным участником рынка говорить пока рановато, $2,6 млрд - это всего 0,4% капитализации Amazon, и пока кажется, что всё может закончиться не худшим образом.

Также повод для дискуссии подают действия уважаемых рейтинговых агентств, которые на неделе пытались остановить рост биржи. Прогноз по рейтингу Coca-Cola (Nyse: KO, $43,43) понижен, рейтинг Tesla (Nasdaq: TSLA, $259,50) неинвестиционный. Естественно, что, говоря о Tesla, нельзя забывать о скором IPO сервиса космических услуг Space X. Акционеры определили хозяину компании по производству электрокаров бонус в пару миллиардов долларов, скажете, необоснованно? На мой взгляд, ситуация объясняется тем, что они ждут развития таких проектов, как Space X и Hyperloop, а также нормализации продаж в занятой эксклюзивной нише, тогда как агентства вынуждены оценивать кредитный профиль в статике, хотя в динамике добавленная стоимость предприятия (EVA) у Tesla скоро сравняется с капитализацией. Может ли компания, которая капитализирует расходов на $4,1 млрд в год (+0,03 млрд амортизации) и показывает убыток в $1,6 млрд в год стоить всего $45 млрд? Всё зависит от стоимости финансирования. Конечно, под 4% (а именно так EVA будет смотреться близко к оценке рынка) капитал Маску вряд ли предоставят, но ставки привлечения в Америке лишь немногим выше инфляции, не говоря уже о возможности покупки бизнеса по производству электромашин со стороны Apple. В общем, среди инвесторов есть спрос на долгосрочные инвестиции в развитие.

Возможно, что для Tesla слишком велики риски, но мы и не советуем включать её в портфель. А для консервативных ценных бумаг, в смысле, обыкновенных акций проверенных временем компаний с инвестиционным рейтингом, под конец прошлой недели, на волне выдавливания позиций на необеспеченную продажу, было не страшно даже происходящее в сфере макроэкономики. Там мало того, что Китай поднял пошлины почти на 130 видов американских товаров, так ещё США прорабатывают ограничения на инвестиции со стороны КНР, и Трамп пообещал счастливый конец торговых переговоров со многими странами, которые долгие годы несправедливо вели себя по отношению к США. Возможно, потому, что индикатор активности в экономике КНР вырос впервые с ноября, и в понедельник аналогичные индексы выйдут в США, по которым прогнозы позитивные. Возможно, рынок хочет дождаться данных по занятости в США, от которых ожидают снижения уровня безработицы с 4,1% до нового минимума ХХI века. А может быть, сказывается то, что рост реального ВВП за весь 2017-й уточнён по-прежнему до уровня 2,27% в год, хотя в текущих долларах составляет +4,11% в год, и базовый индекс цен расходов на личное потребление растёт по всего +1,6% в год.

Так или иначе, от конца прошлой недели у многих осталось радужное впечатление, несмотря на то, что обсуждали, в основном, США и Китай, возможно, потому, что их экономики по-прежнему растут значительно быстрее ряда других стран и остаются более прогнозируемыми. C 25 по 27 апреля возможно IPO мирового лидера рынка программного обеспечения для цифровой подписи DocuSign (Nasdaq: DOCU), ожидаемая цена на котором может быть дешевле предполагавшихся ранее $3 млрд за всю компанию, и если вы хотите успеть ко времени этой сделки, хотя бы просто узнать об отношении наших управляющих, то начинать планировать лучше заранее.