Спреды суверенных евробондов РФ останутся на текущих уровнях до нормализации внешней ситуации

За этот период доходности российских суверенных бумаг выросли примерно на 20 б.п., а спреды к гособлигациям США расширились в среднем на 30–35 б.п. Негативное влияние на инвесторов оказал выход России внешние рынки с премией. Выпуск RUSSIA’47 (YTM 5,2%), доразмещенный в рамках обмена евробондов, показал худший результат и за месяц подешевел на 4,1 п.п., прибавив 27 б.п. в доходности, и на дальнем конце суверенной кривой его доходность сейчас составляет 5,24%, что является максимумом с июля прошлого года. Хотя на прошлой неделе суверенным евробондам удалось умеренно подорожать – котировки длинных и среднесрочных бумаг выросли на 0,2–0,7 п.п., а доходности вдоль кривой упали в среднем на 4 б.п., что происходило преимущественно на фоне снижения доходности базового актива, – результаты российских бумаг оказались все же заметно слабее результатов евробондов других развивающихся рынков. Таким образом, давление сохраняется в связи с обоюдной высылкой дипломатов Россией и западными странами, и внешний фон остается негативным. Пока внешнеполитическая ситуация не начнет приходить в норму, спреды суверенных еврооблигаций, вероятно, будут находиться вблизи текущих уровней. К тому же доходность UST10 вряд ли продолжит снижаться, и на фоне вполне хорошей статистики в США наиболее вероятным нам видится ее возможное возвращение к уровням 2,85–2,90%, что может вновь оказать давление на российские евробонды. В пятницу в большинстве западных стран был выходной день, поэтому торговые площадки были закрыты, активность на рынке российских еврооблигаций также отсутствовала, и цены как суверенных, так и корпоративных бумаг не изменились.

Суборды Сбербанка и евробонды ВЭБа на прошлой неделе показали результаты лучше рынка

Большую часть прошлой недели в корпоративном сегменте наблюдалась нейтральная динамика, цены менялись слабо. Лучше рынка смотрелись бумаги госбанков. Так, суборды Сбербанка и бумаги ВЭБа за неделю прибавили по 0,2–0,5 п.п. от номинала, также на 0,5 п.п. подорожал и суборд RSHB’23 (YTM 5,9%). Евробонды в нефтегазовом секторе показали разнонаправленную динамику в пределах 0,2 п.п. В металлургическом секторе котировки большинства бумаг были стабильны, однако отметим евробонды Полюса, которые все же смогли подорожать на 0,1–0,3 п.п. Выпуск IMHRUS’22 (YTM 6,5%), напротив, заметно упал в цене – на 0,4 п.п. Под давлением находились еврооблигации ГТЛК, подешевевшие на 0,2–0,6 п.п. на новостях о планирующемся размещении нового выпуска еврооблигаций. Сегодня внешний фон негативный: утром доходность UST10 умеренно подросла, а цены на нефть упали. Торговая активность в российских евробондах, вероятно, останется низкой в связи с тем, что во многих европейских странах сегодня выходной день, и торговые площадки останутся закрытыми. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно.