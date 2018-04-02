Рубль будет цепляться за нефтяной фактор

В начале новой торговой пятидневки российская валюта умеренно отступает. Впрочем, эти движения не показательны, и по мере возвращения на рынок иностранных игроков торги приобретут более выраженный и обоснованный характер.

Бегство от рисков отступило, но может возобновиться в любой момент, поскольку видимых признаков выхода торгового конфликта между США и Китаем на уровень мирных переговоров не наблюдается. На минувших выходных КНР ввела ответные меры в виде пошлин до 25% на ряд товаров, ввозимых из Америки. Так что на этом фронте может возникнуть новое обострение, которое отразится на всем сегменте рисковых активов, включая рубль. Это, пожалуй, один из главных факторов риска для нашей валюты на данный момент, если не считать угрозу экономических санкций со стороны Запада из-за дела Скрипаля.

Доллар тоже может преподнести неприятный сюрприз рублю, если перейдет в наступление, заручившись поддержкой экономических данных. Сегодня в США будут опубликованы показатели деловой активности в производстве, а в пятницу выйдет ключевой отчет по занятости. Прогнозируется, что в марте темпы роста заработков ускорились. И на оптимистичных ожидания американская валюта вполне может привлечь внимание покупателей.

В этих условиях рублю остается уповать на нефть, которая остается на высоких позициях, пытаясь продолжить восхождение и вернуться к долгосрочным вершинам, а, возможно, и бросить им вызов. Пока в сырьевом сегменте сохраняется боевой настрой, влияние вышеупомянутых факторов на рубль будет носить ограниченный характер, конечно, при условии, что никаких масштабных потрясений во внешней политике а ближайшее время не произойдет.