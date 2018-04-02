FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Новый месяц рубль начал с ослабления к американской валюте


Рынки / Валюта
Юрий Кравченко
Юрий Кравченко
старший аналитик ИК "Велес Капитал"
 
Новый месяц рубль начал с ослабления к американской валюте, несмотря на отрицательную динамику индекса доллара на внешних рынках.

К середине дня в понедельник большинство валют развивающихся рынков демонстрировало слабо положительную или нейтральную динамику (за исключением турецкой лиры, однако ее потери к доллару заметно уступали темпам снижения рубля). Подобная ситуация может свидетельствовать о сохранении геополитической составляющей в утренней динамике рубля. Кроме того, не исключено, что определенное негативное влияние на настроения инвесторов в начале недели оказал новостной фон, связанный с арестом представителей крупного российского частного бизнеса.

На внутреннем рынке Банк России после более чем недельного перерыва, вызванного налоговым периодом, возобновил проведение депозитных операций «тонкой настройки», абсорбировав средства сразу на 5 дней. При этом объем предложения со стороны банков на аукционе в пятницу превысил лимит регулятора, поэтому уже завтра ЦБ может увеличить объем привлечения средств в рамках недельного депозитного аукциона. Мы ожидаем, что с возвращением ликвидности в банковскую систему по бюджетному каналу в начале апреля ЦБ будет наращивать объемы депозитных операций.

С начала года ключевое влияние на отечественную валюту оказывают прежде всего такие факторы, как общее настроение инвесторов в отношении валют EM и геополитический фон. После мартовского заседания ФРС интрига в отношении дальнейшей процентной политики американского регулятора и количества повышений ставки ФРС до конца 2018 г. несколько снизилась, ослабив давление на валюты развивающихся рынков. Поэтому в апреле на первом плане для рубля могут вновь оказаться геополитические риски, от которых, судя по всему, можно ожидать лишь дальнейшего усиления. Кроме того, в апреле российским компаниям предстоят крупные выплаты по внешнему долгу. С учетом минимальной доли внутригруппового рефинансирования (лишь 5%) чистые выплаты крупнейших заемщиков в апреле, по данным ЦБ, окажутся максимальными с марта 2017 года. В данных условиях фактором поддержки рубля будут выступать депозитные операции Банка России, который одновременно со снижением ключевой ставки абсорбирует все больший объем рублевой ликвидности.

В течение апреля мы не исключаем кратковременного обновления долларом максимума с начала 2018 года в виде укрепления до 58,5 руб. и выше, однако в целом ожидаем движения пары в диапазоне 57,0-58,0.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ