С текущих уровней у российского рынка есть потенциал роста в пределах 3-4%

Вновь обострились отношения между Китаем и США и риски дальнейшей торговой войны сильно возросли. Накануне власти Китая заявили о том, что вводят новые пошлины на 128 видов товаров, ввозимых из США. Это станет ответом на введение в США пошлин на импорт стали и алюминия. Министр финансов Китая заявил, что пошлины начнут действовать уже с сегодняшнего дня. На этом фоне китайский биржевой индекс сегодня упал на 1.5%, а фьючерсы на основные американские индексы также погрузились на отрицательную территорию.

Вышедшие в понедельник данные по экономике Китая и Японии ещё больше ухудшили инвестиционные настроения, ввиду слабости результатов. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая в марте оказался ниже прогнозов. Он составил всего 51.0 пункт, против ожидавшихся 51.8. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Японии в марте также снизился, но всего на 0.1% - до 53.2. А вот Индекс активности крупных производителей Tankan (1 кв.) и Индекс настроения крупных производителей от Tankan (1 кв.) в Японии показали более существенное замедление.

Ввиду программы сокращения дефицита бюджета в Китае до 2.6% не удивительно, что все опережающие показатели начинают сигнализировать о будущем спаде в экономике Поднебесной, что скажется на всём азиатском регионе и затронет рынок сырья. В Гонконге, Австралии и Европе сегодня выходные, поэтому многие биржевые площадки отыгрывать негатив начнут только с завтрашнего дня.

Российские биржевые индексы в первой половине дня сумели показать неплохой рост, почти на 1%, но ближе к 15.00 растеряли все утренние завоевания. Не исключено, что закрытие и вовсе произойдёт на отрицательной территории. Лучше рынка сегодня выглядят акции Магнита, ГМК, ММК и Россетей. Все они пока показывают рост чуть более 1% при нейтральной динамике индексов.

Индекс промышленных металлов сегодня торгуется в небольшом плюсе, около 0.7%, хотя последние новости явно намекают на коррекцию. Драгоценные металлы также прибавляют почти 0.5%. Цена тройской унции золота поднялась до 1334$. Нефть марки Brent пока удерживает позиции выше 69$ за баррель, но с учётом того, что добыча нефти в США продолжает устанавливать новые абсолютные рекорды, шансов на дальнейший рост котировок не так много.

На глобальном валютном рынке существенных изменений сегодня нет, лишь все сырьевые валюты находятся под небольшим давлением. Индекс доллара (DXY) опустился до 89,5 пункта, а ключевая валютная пара евро/доллар торгуется в районе 1.234. Российский рубль в паре с долларом сегодня теряет 0.5%, отступая до 57.4. На рынке ОФЗ ситуация пока остаётся стабильной, хотя небольшие продажи наблюдаются уже не первый день.

Фьючерсы на американские индексы сегодня вновь показывают снижение в пределах 0.5%, поэтому с открытием торгов в США инвестиционные настроения и на российском фондовом рынке могут ухудшиться. Данные по индексу деловой активности в США в производственном секторе (PMI) за март также могут оказаться хуже ожиданий, что ещё больше усилит давление на биржевые индексы.

Техническая картина по рублёвому индексу Московской Биржи пока выглядит нейтрально. При закрытии недели ниже 2250 пунктов лучше частично, или полностью, выходить из акций. В таком случае индексу будет открыта дорога в район 2050 пунктов. С текущих уровней у российского рынка есть потенциал роста в пределах 3-4%, не более.