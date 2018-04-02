К концу года рубль будет торговаться в диапазоне 56,5-57,7 за доллар

Евро же, в свою очередь, дорожает в пределах 0,5%, поднимаясь к 70,8 руб. Текущие значения обоих валютных пар находятся несколько выше центра диапазона колебаний инструментов в 1 квартале 2018 года.

Конъюнктура на рынке углеводородов по-прежнему играет на стороне рубля: ближние фьючерсы на Brent прибавляют 0,5% до 69,7 за баррель. Усилия ОПЕК+ и повышение спроса на углеводороды на фоне ускорения темпов роста мировой экономики с переменным успехом нивелируют интенсивный рост добычи в США. Помимо этого, все более заметную роль играет спад добычи в испытывающей масштабный экономическо-политический кризис Венесуэле.

С другой стороны, за последние недели рубль растерял или начал терять ряд несырьевых факторов поддержки. Так, по итогам заседания от 23 марта ЦБ РФ принял решение о снижении ключевой ставки на 0,25 п.п. до 7,25% годовых. По нашим оценкам, диапазон значений равновесной ставки при отсутствии новых внешних шоков для России сейчас составляет около 6-7% годовых. Таким образом, выгодный для покупателей рублёвых бондов устойчивый тренд по смягчению монетарной политики может завершиться уже в текущем году (по итогам оставшихся шести заседаний Банка России индикатор достигнет прогнозируемого нами уровня 6,5-6,25% годовых). По всей видимости, аналогичные ожидания участников рынка уже оказывают заметное влияние на приток капитала в облигации, и данный фактор имеет склонность у усилению своего влияния: индекс чистых цен ОФЗ RGBI уже месяц торгуется в узком боковике.

Помимо затухающего эффекта Carry trade, неприятной новостью для рублёвых активов выступает перманентная геополитическая напряженность со странами Запада. По всей видимости, всё-таки нецелесообразно закладывать в среднесрочные прогнозы её существенное снижение. Также на курсообразование рубля влияет процесс ужесточения монетарной политики ФРС США: к концу года доходность местных гособлигаций, с учётом приближения окончания цикла ужесточения монетарной политики, будет конкурировать с развивающимися рынками. Наконец, по всей видимости, заметное давление будут оказывать активные покупки валюты на рынке со стороны Минфина.

Ранее мы пересмотрели свои прогнозы по паре доллар/рубль к концу 2018 года в пользу чуть более заметного по сравнению с предыдущими значениями ослабления национальной валюты. К текущему моменту диапазон по паре доллар/рубль составляет 56,5-57,7 руб.