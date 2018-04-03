Первый торговый день II квартала инвесторам радости не принес

В скобках скажу, что многие биржи Европы и Гонконгская были закрыты из-за Пасхи. Индекс Мосбиржи снизился на 0,63%. Этот индекс продолжает двигаться в рамках наклонного коридора, сформированного 27.02.18. Но если сравнивать индекс Мосбиржи с европейскими фондовыми индексами, то дела обстоят хорошо.

Фондовый рынок США обвалился. Инвесторы уходили из акций компаний технологического сектора. Индекс S&P-500 закрылся ниже 200-дневной скользящей средней. «Медведи» вошли во вкус игры на понижение. А если индекс S&P-500 пробьет вниз отметку 2532,7, инвесторами будет совсем больно. Китай предпринял ответные торговые меры в отношении США, а реакция рынка такая же негативная какой она была после того, как британцы проголосовали за выход из Европейского союза в июне 2016 года.

Первый торговый день второго квартала радости не принес. Особенно сильно пострадали сектора информационных технологий и потребительских товаров и услуг выборочного спроса. Индекс S&P 500 оказался на территории коррекции, упав на 10% с рекордного максимума, достигнутого в конце января. На этом фоне инвесторы сильно обеспокоились насчет возможного конца бычьего рынка, которому уже 9 лет. Из-за того, что индекс S&P 500 упал ниже 200-дневной скользящей средней активизировались медвежьи торговые системы. DowJonesIndustrialAverage по итогам торгов упал на 1,90% до 23644,19, S&P 500 понизился на 2,23% до 2581,88, а NasdaqComposite – на 2,74% до 6870,12.

Сильнее всех падению S&P 500 поспособствовали акции Amazon, которые по итогам торгов потеряли в цене 5,21%, закрывшись на отметке $1371,99. Дональд Трамп продолжил нападки в твиттере на компанию. Акции Tesla по итогам торгов потеряли в цене 5,13%. Сообщается, что компания производит 2000 Model 3 в неделю, в то время как план был 2500. Акции Tesla продолжили падение прошлой недели, которое составило почти 14%. Негативное влияние продолжают оказывать расследование по делу о смертельной аварии в Калифорнии и понижение кредитного рейтинга от Moody's. СМИ пишут, что у компании плохо выстроена система обучения кадров. Илон Маск опубликовал в День дурака шуточный твит о банкротстве, а инвесторы восприняли его очень серьезно.

Сегодня в США выйдет отчет по продажам автомобилей за март. Аналитики с Уолл-стрит ожидают показатель на уровне 16,9 млн в годовом выражении, что немного ниже показателя за предыдущий месяц. Вчера вышел индекс PMI от Института управления поставками (ISM), который оказался немного ниже ожиданий, составив 59,3, против февральских 60,8 и ожидавшихся 60. В комментариях опрошенные ISM главы компаний отметили в качестве фактора беспокойства риск начала торговой войны.

Наш рынок сегодня откроется снижением. Думаю, что надо сначала дождаться ясности касательно торговой политики США и Китая, прежде чем занимать ту или иную торговую позицию. Цены на нефть находятся на высоких уровнях, но аналитики банка Barclay считают, что в ближайшее время они начнут снижаться. Аналитики Julius Baer пишут в прогнозе: «Увеличение добычи сланцевой нефти в США, слишком большие объемы длинных позиций хедж-фондов на фьючерсном рынке, а также приближающийся пересмотр соглашения нефтедобывающих стран об ограничении нефтедобычи – всё это делает нефтяной рынок хрупким, и эту неустойчивость не следует недооценивать».