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Первый торговый день II квартала инвесторам радости не принес


Рынки
Андрей Верников, ИК 'Церих Кэпитал менеджмент'
Андрей Верников
замдиректора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
 
Вчера инвесторы выходили из акций на многих фондовых биржах из-за опасений вокруг торговой войны.

В скобках скажу, что многие биржи Европы и Гонконгская были закрыты из-за Пасхи. Индекс Мосбиржи снизился на 0,63%. Этот индекс продолжает двигаться в рамках наклонного коридора, сформированного 27.02.18. Но если сравнивать индекс Мосбиржи с европейскими фондовыми индексами, то дела обстоят хорошо.

Фондовый рынок США обвалился. Инвесторы уходили из акций компаний технологического сектора. Индекс S&P-500 закрылся ниже 200-дневной скользящей средней. «Медведи» вошли во вкус игры на понижение. А если индекс S&P-500 пробьет вниз отметку 2532,7, инвесторами будет совсем больно. Китай предпринял ответные торговые меры в отношении США, а реакция рынка такая же негативная какой она была после того, как британцы проголосовали за выход из Европейского союза в июне 2016 года.

Первый торговый день второго квартала радости не принес. Особенно сильно пострадали сектора информационных технологий и потребительских товаров и услуг выборочного спроса. Индекс S&P 500 оказался на территории коррекции, упав на 10% с рекордного максимума, достигнутого в конце января. На этом фоне инвесторы сильно обеспокоились насчет возможного конца бычьего рынка, которому уже 9 лет. Из-за того, что индекс S&P 500 упал ниже 200-дневной скользящей средней активизировались медвежьи торговые системы. DowJonesIndustrialAverage по итогам торгов упал на 1,90% до 23644,19, S&P 500 понизился на 2,23% до 2581,88, а NasdaqComposite – на 2,74% до 6870,12.

Сильнее всех падению S&P 500 поспособствовали акции Amazon, которые по итогам торгов потеряли в цене 5,21%, закрывшись на отметке $1371,99. Дональд Трамп продолжил нападки в твиттере на компанию. Акции Tesla по итогам торгов потеряли в цене 5,13%. Сообщается, что компания производит 2000 Model 3 в неделю, в то время как план был 2500. Акции Tesla продолжили падение прошлой недели, которое составило почти 14%. Негативное влияние продолжают оказывать расследование по делу о смертельной аварии в Калифорнии и понижение кредитного рейтинга от Moody's. СМИ пишут, что у компании плохо выстроена система обучения кадров. Илон Маск опубликовал в День дурака шуточный твит о банкротстве, а инвесторы восприняли его очень серьезно.

Сегодня в США выйдет отчет по продажам автомобилей за март. Аналитики с Уолл-стрит ожидают показатель на уровне 16,9 млн в годовом выражении, что немного ниже показателя за предыдущий месяц. Вчера вышел индекс PMI от Института управления поставками (ISM), который оказался немного ниже ожиданий, составив 59,3, против февральских 60,8 и ожидавшихся 60. В комментариях опрошенные ISM главы компаний отметили в качестве фактора беспокойства риск начала торговой войны.

Наш рынок сегодня откроется снижением. Думаю, что надо сначала дождаться ясности касательно торговой политики США и Китая, прежде чем занимать ту или иную торговую позицию. Цены на нефть находятся на высоких уровнях, но аналитики банка Barclay считают, что в ближайшее время они начнут снижаться. Аналитики Julius Baer пишут в прогнозе: «Увеличение добычи сланцевой нефти в США, слишком большие объемы длинных позиций хедж-фондов на фьючерсном рынке, а также приближающийся пересмотр соглашения нефтедобывающих стран об ограничении нефтедобычи – всё это делает нефтяной рынок хрупким, и эту неустойчивость не следует недооценивать».

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