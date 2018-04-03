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Существенных движений рубля в начале торгов не ожидается


Рынки
Богдан Зварич
Богдан Зварич
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился умеренно негативный внешний фон, а основным поводом к продажам послужит ситуация на внешних фондовых площадках.

Так, по итогам понедельника в США индексы Dow Jones и S&P500 упали на 1,9% и 2,2%, что соответствует уровням нашего вчерашнего закрытия. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы возобновили негативную динамику и к 9.00 мск. теряют до 0,3%. На торгах в Азии также преобладают «медвежьи» настроения: японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite отступают на 0,9% и 1,2%. Отметим, что динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent удерживает позиции в районе 67,7 доллара за баррель, нейтральна для наших активов. 

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем снижения российских акций в начале торгов, что приведет к отступлению индекса МосБиржи в район 2250 пунктов. Отметим, что он сделает еще один шаг к ближайшей поддержке, которой выступает среднесрочный восходящий тренд, берущий свое начало от минимумов прошлого года и проходящий в районе 2225 пунктов. С открытия Европы, где игроки после длинных выходных будут отыгрывать негатив из-за океана, ситуация на нашем рынке вряд ли претерпит существенные изменения. При этом в первой половине дня ситуацию может изменить блок важной макроэкономической статистики из Старого Света, включающий данные по розничным продажам в Германии и Швейцарии, а также индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности Германии и еврозоны. С середины торгов возможно восстановление на рынке энергоносителей, где в преддверии публикации данных по запасам углеводородов в Штатах, «быки» могут вернуть себе инициативу на ожиданиях снижения запасов нефти, что поддержит наши акции и приведет к компенсации части утреннего снижения. Во второй половине дня внимание инвесторов переключится на динамику торгов в США, где мы не исключаем коррекционного роста в начале сессии.

На валютной секции Московской Биржи мы не ожидаем существенных движений рубля в начале дня. При этом умеренное восстановление рынка энергоносителей, наблюдаемое сегодня с утра, может позволить российской валюте частично скомпенсировать потери понедельника. При этом в дальнейшем, в случае начала волны восстановления в ценах на нефть, «медведи» в долларе могут продолжить коррекционное снижение и сделать еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 57 рублей. Отметим, что до пробоя этой отметки, говорить по полноценном возобновлении негативной динамики в американской валюте преждевременно. До этого момента основным сценарием является дальнейший рост пары USD/RUB и достижение ею сопротивления, расположенного на уровне 59 рублей.

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