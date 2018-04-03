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Российский рынок начнет день небольшим ростом - на 0,2% по индексу РТС


Рынки
Чернышев Константин
Константин Чернышев
аналитик корпорации "Уралсиб"
 
Европейские биржи вчера были закрыты, поэтому с утра российский рынок акций оставался без внешних ориентиров и индексы изменялись несущественно.

Однако открытие рынка США резким снижением котировок в сочетании с падением цен на нефть отправило вниз и российские индексы. По итогам торгов индекс РТС потерял 1,2%, а индекс ММВБ – около 0,6%. Российский индекс Markit PMI обрабатывающей промышленности составил в марте 50,6, что на 0,4 пункта ниже ожиданий и на те же 0,4 пункта лучше показателя февраля. Американские индексы начали месяц в красной зоне, худший результат показал Nasdaq, потерявший за день 2,7% из-за падения акций технологических компаний, которое, в свою очередь, было связано с тем, что президент Дональд Трамп вернулся к теме уплаты налогов компанией Amazon.com. Индекс S&P 500 сбросил 2,2%, доходности UST немного снизились. Индексы Markit PMI обрабатывающей промышленности и ISM в США оказались в марте немного хуже прогнозов, но все равно остались высокими – 55,6 и 59,3 соответственно.

Нефть вчера подешевела более чем на 3% – некоторые инвесторы опасаются, что введение Соединенными Штатами торговых санкций против Китая и ответные меры китайского правительства могут в конечном счете привести к замедлению роста мировой экономики, а это в условиях увеличения добычи нефти в США ослабит спрос при растущем предложении. Снижению цен на нефть способствовало также резкое укрепление доллара.

Сегодня азиатские рынки начали день падением, чего следовало ожидать после вчерашнего обвала котировок технологических компаний в США. Тем не менее фьючерс на S&P 500 указывает сегодня на возможность отскока американских индексов, а цены на нефть пока стабилизировались у вчерашних уровней закрытия. Российский рынок начнет день небольшим ростом – на 0,2% по индексу РТС.

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