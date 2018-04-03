"Черкизово" проводит re-IPO на Мосбирже, компания выручит $150 млн, семья Бабаевых - больше

Точное количество существующих акций в рамках размещения будет определено в процессе формирования книги заявок. Сама компания продаст весь квазиказначейский пакет - 2 млн 916 тыс. 759 акций (6,63%), которые находятся на балансе АПК Михайловский. Компания MB Capital Europe также может продать акции для исполнения опциона доразмещения, сказано в сообщении.

Текущая капитализация Черкизово составляет 52,7 млрд руб. (1200 руб./акцию), т.е. если акционеры/компания планируют привлечь 150 млн долл., то для этого достаточно разместить около 5% акций.