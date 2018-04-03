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Мнения аналитиков

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В I квартале 2018 года темпы роста экономики РФ могут ускориться до 1,5–2%


Рынки
Девятов Алексей
Алексей Девятов
главный аналитик ФК "Уралсиб"
 
Одним из ключевых факторов замедления экономического роста в конце прошлого года стала аномально теплая погода, что негативно повлияло на темпы роста добычи газа, производства электрической и тепловой энергии, а также объемы трубопроводного транспорта.

К другим негативным факторам, оказавшим значительное давление на темпы роста промышленности в 4 кв. 2017 г., стоит отнести действие соглашения ОПЕК+ и избыточно крепкий рубль. При этом рост в торговле и секторе услуг оставался весьма неплохим, что, несмотря на наблюдавшееся падение реальных доходов населения, было обусловлено относительно высоким потребительским спросом и инвестиционной активностью бизнеса. Поскольку в 1 кв. 2018 г. температура упала значительно ниже климатической нормы на значительной части территории страны, ситуация в добывающем секторе, секторе обеспечения электрической энергией, газом и паром, а также трубопроводном транспорте заметно улучшилась.

Кроме того, в январе обрабатывающая промышленность получила значительную поддержку за счет роста государственного заказа. Несмотря на то что уже в феврале темпы роста госрасходов снизились, значительные выплаты бюджетникам в марте должны привести к существенному усилению потребительского спроса в краткосрочной перспективе. Таким образом, мы ожидаем, что в 1 кв. 2018 г. темпы роста экономики страны могут ускориться до 1,5–2%, а по итогам текущего года составить 1,6%.

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