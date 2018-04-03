Нефть сдержанно корректируется, отыгрывая потери, понесенные накануне

Поводом для столь резкой распродажи послужил рост опасений дальнейшей эскалации торговых войн, и последовавшее за этим сокращение аппетита к рисковым активам. Обострение противоречий в торговых отношениях между двумя ведущими экономиками закономерно вызывает опасения у инвесторов в отношении перспектив глобального роста. Те достижения на нефтяном рынке по сокращению избытка предложения, которые удалось достичь за счет сделки ОПЕК+, могут быть подорваны со стороны потенциального снижения спроса. Кроме того, в свете сокращения общего оптимизма на площадках рыночные игроки могут обратить большее внимание на растущие объемы производства и запасов в США.

И все же пока преждевременно говорить о том, что оптимизм покидает нефтяной рынок. Действия ОПЕК+, сохраняющийся спрос и не в последнюю очередь геополитика продолжат поддерживать рынок. Сегодня в фокусе данные от API об изменении уровня запасов нефти и нефтепродуктов в США. Традиционный опрос аналитиков от Bloomberg отразил рост запасов по итогам отчетной недели на 2 mn bbl. Краткосрочные ориентиры Brent $67-69/bbl.