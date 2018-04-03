Росстат подтвердил рост ВВП на 1,5% в 2017 году: неоднозначно

В связи со вчерашней оценкой возникает несколько моментов.

Во-первых, Росстат пересмотрел поквартальную динамику роста ВВП: рост ВВП в 3К17 был повышен с 1,8% г/г до 2,2% г/г, а в 4К17, напротив, понижен с 1,2% г/г до 0,9% г/г, отражая сокращение промпроизводства.

Во-вторых, Росстат понизил оценку роста обрабатывающего сектора с первоначальных 0,4% г/г до всего 0,1% г/г за полный 2017 г., при этом указал на сильное снижение на 2,8% г/г в 4К17. Исходя из этих коррекций, складывается впечатление, что прошлогодний рост был крайне неравномерно распределен в течение года, что подтверждает наши опасения по поводу того, что его источником были специальные (возможно, государственные) проекты.

Между тем, позитивным моментом стало то, что рост в строительстве был повышен до +0,5% г/г против спада на 0,2% г/г в 2017 г. – таким образом, впервые с 2012 г. этот сектор продемонстрировал рост. Высокая степень неустойчивости прошлогоднего поквартального роста подтверждает наш осторожный прогноз роста ВВП на 1,0% г/г на 2018 г.

Эксперты отмечают паузу в инвестиционной активности в марте - нейтрально.

Несколько экономических институтов недавно выразили свои опасения по поводу инвестиционного роста в марте. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования пришел к этому выводу, исходя из инвестиционных индикаторов, тогда как институт Гайдара подтвердил аналогичный тренд, основываясь на результатах опроса бизнеса. Складывается впечатление, что снижение инвестиционной активности произошло главным образом в строительном секторе. Мы ждем макростатистики за март, которая должна быть опубликована 18 апреля и которая сможет пролить свет на результаты инвестиционной активности за 1К18.