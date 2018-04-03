Котировки евробондов РФ едва ли смогут начать восстанавливаться после сильного снижения в прошлом месяце

Вчера во многих европейских странах был выходной день, и торговые площадки не работали, что стало причиной крайне низкой активности и в российских евробондах. Внешний фон был негативным: доходность UST10 росла, а цены на нефть во второй половине дня резко упали. Однако российские бумаги оставили это без внимания, на падение доходности UST10 вечером, впрочем, реакции также не было. По итогам дня суверенные евробонды показали нейтральную динамику, и только выпуски RUSSIA’42 (YTM 5,1%) и RUSSIA’43 (YTM 5,1%) подешевели на 0,2 п.п. Бумаги других развивающихся рынков также завершили торги без существенных ценовых изменений. Пятилетний CDS-спред РФ третий день подряд находился на уровне 124 б.п. На фоне продолжающегося падения глобальных рынков акций спрос на рисковые активы и бумаги развивающихся рынков остается низким, поэтому котировки российских евробондов пока едва ли смогут начать восстанавливаться после сильного снижения в прошлом месяце.

«Вечный» суборд Тинькофф Банка вчера выглядел хуже рынка

В корпоративном сегменте динамика была также сдержанной, наблюдались лишь небольшие разнонаправленные движения. Так, в нефтегазовом секторе некоторые выпуски Газпрома и LUKOIL’23 (YTM 4,3%), несмотря на падение нефтяных котировок, смогли прибавить по 0,1 п.п., остальные бумаги в секторе были стабильны. Среди госбанков отметим еврооблигации ВЭБа, которые также немного подросли в цене (на 0,1 п.п.). Хуже рынка выглядел «вечный» суборд Тинькофф Банка AKBHC’perp (YTC 8,2%), потерявший 0,4 п.п., в то же время «вечные» суборды Альфа-Банка, напротив, оказались в небольшом плюсе – на 0,2 п.п. от номинала. В металлургическом секторе отметим выпуски PGILLN’24 (YTM 4,9%) и POGLN’22 (YTM 9%), прибавившие по 0,2 п.п. и 0,3 п.п. от номинала соответственно, также чуть подорожали евробонды Евраза и Русала. Бумаги VEON оказались в минусе на 0,1–0,2 п.п. Сегодня внешний фон скорее негативный: доходность UST10 вечером опустилась до уровней четверга и сегодня остается стабильной, цены на нефть сейчас меняются мало после сильного падения накануне, еще не отраженного в котировках российских бумаг. Азиатские рынки падают, фьючерсы на американские индексы понемногу восстанавливаются.