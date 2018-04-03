FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Котировки евробондов РФ едва ли смогут начать восстанавливаться после сильного снижения в прошлом месяце


Облигации / Рынки
Евгений Сергеев
Евгений Сергеев
аналитик ФК "Уралсиб"
 
Негативный внешний фон не повлиял на динамику котировок суверенных еврооблигаций РФ.

Вчера во многих европейских странах был выходной день, и торговые площадки не работали, что стало причиной крайне низкой активности и в российских евробондах. Внешний фон был негативным: доходность UST10 росла, а цены на нефть во второй половине дня резко упали. Однако российские бумаги оставили это без внимания, на падение доходности UST10 вечером, впрочем, реакции также не было. По итогам дня суверенные евробонды показали нейтральную динамику, и только выпуски RUSSIA’42 (YTM 5,1%) и RUSSIA’43 (YTM 5,1%) подешевели на 0,2 п.п. Бумаги других развивающихся рынков также завершили торги без существенных ценовых изменений. Пятилетний CDS-спред РФ третий день подряд находился на уровне 124 б.п. На фоне продолжающегося падения глобальных рынков акций спрос на рисковые активы и бумаги развивающихся рынков остается низким, поэтому котировки российских евробондов пока едва ли смогут начать восстанавливаться после сильного снижения в прошлом месяце.

«Вечный» суборд Тинькофф Банка вчера выглядел хуже рынка

В корпоративном сегменте динамика была также сдержанной, наблюдались лишь небольшие разнонаправленные движения. Так, в нефтегазовом секторе некоторые выпуски Газпрома и LUKOIL’23 (YTM 4,3%), несмотря на падение нефтяных котировок, смогли прибавить по 0,1 п.п., остальные бумаги в секторе были стабильны. Среди госбанков отметим еврооблигации ВЭБа, которые также немного подросли в цене (на 0,1 п.п.). Хуже рынка выглядел «вечный» суборд Тинькофф Банка AKBHC’perp (YTC 8,2%), потерявший 0,4 п.п., в то же время «вечные» суборды Альфа-Банка, напротив, оказались в небольшом плюсе – на 0,2 п.п. от номинала. В металлургическом секторе отметим выпуски PGILLN’24 (YTM 4,9%) и POGLN’22 (YTM 9%), прибавившие по 0,2 п.п. и 0,3 п.п. от номинала соответственно, также чуть подорожали евробонды Евраза и Русала. Бумаги VEON оказались в минусе на 0,1–0,2 п.п. Сегодня внешний фон скорее негативный: доходность UST10 вечером опустилась до уровней четверга и сегодня остается стабильной, цены на нефть сейчас меняются мало после сильного падения накануне, еще не отраженного в котировках российских бумаг. Азиатские рынки падают, фьючерсы на американские индексы понемногу восстанавливаются.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ