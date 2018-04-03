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ЦБ представил данные об объеме поддержки, выделенной на санацию банков


Рынки
Ирина Лебедева
Ирина Лебедева
аналитик ФК "Уралсиб"
 
Банки, переданные на санацию ЦБ, получили в виде ликвидности почти 1,5 трлн руб.

Банки, переданные на санацию ЦБ, получили в виде ликвидности почти 1,5 трлн руб. Вчера такие оценки привел зампред ЦБ Василий Поздышев. Совокупно три банка, попавшие под этот вид санации, получили чуть менее 1,5 трлн руб., часть средств предоставлялась по нерыночной ставке. Эта поддержка включает как средства, выделенные на докапитализацию, так и прочие средства, направленные на поддержку ликвидности. Одновременно Центробанк получил часть активов проблемных банков, но оценка стоимости переданных активов у ЦБ и санируемых банков сильно расходится. В целом, средства, выделенные санируемым кредитным организациям, увеличили навес избыточной ликвидности, но это далеко не основная причина его возникновения, основными мы по-прежнему считаем интервенции Минфина на валютном рынке и расходы бюджета в конце прошлого года, профинансированные за счет средств суверенных фондов.

Сегодня ЦБ провел очередной аукцион по доразмещению КОБР

Банки купили весь предложенный объем КОБР – на 71,3 млрд руб. Высокий спрос неудивителен, поскольку сейчас навес избыточной ликвидности в банковской системе значительный. При этом, несмотря на избыток ликвидности, ставки на межбанковском рынке пока не снижаются и держатся лишь немногим ниже уровня ключевой ставки. Мы полагаем, что следующий выпуск КОБР, с погашением в середине июля, будет предложен через две недели.

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