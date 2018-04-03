Мировые биржи вернули главное - здоровую волатильность и господдержку

Спасение от Amazon будет найдено, как мы и предполагали, скорее всего, в области слияний и поглощений, например, бумаги Humana (Nyse: HUM) выросли на +4,44% на ожиданиях того, что её купит Walmart (Nyse: WMT).

Белый дом вернул экономике главное - государственную поддержку отраслей, в которых Америке есть чем гордиться, и хотя в краткосрочной перспективе это воздействует на биржи, в общем-то, хеджируется при помощи профессиональных инструментов, которые используют инвестиционные фонды. Да, вчера такие бумаги, как Caterpillar (Nyse: CAT, $143,89), теряли по 2,4% в день из-за торговых связей с Китаем, но сектор в целом, в котором можно выбрать ценные бумаги и привлекательнее, чувствует плечо государства: “Вашингтон потратил триллионы, отстраивая зарубежные страны, в то время как нашей собственной инфраструктуре давали полностью обветшать. Довольно! Время заново отстроить, и мы это сделаем с помощью американских рабочих, их выдержки и чувства собственного достоинства”, - писал личный твиттер президента США. Вложения в инфраструктуру начнут увеличивать стоимость крупных международных компаний через 4-5 месяцев, ведь хорошо известно, что рост всегда начинается чуть выше того, где он должен стартовать по общему мнению. И тогда предполагаемая доходность от минимумов, по которым покупают профессионалы, вернётся в район +11%-+17% в год в долларах, а сейчас кэш, немного активного управления и поиск главного героя - профессионального инвестора.

Когда мы говорим, что Америка вернула покладистой части бизнеса главное - веру в поддержку государства, это уже факт. Что касается слухов, то сразу после НАФТА и Китая, Amazon и стены с Мексикой, Белый дом мог планировать сосредоточиться на возрождении автопрома, и не просто автопрома, а в штате Мичиган. Сворачивание субсидий на электромобили и увеличение прямых инвестиций в этот крупнейший регион современного автомобилестроения подстегнёт внутренний спрос на продукцию таких концернов, как Ford (Nyse: F, котировка закрытия понедельника $10,86). Прогноз дивидендов к цене бумаги +5,5% в год, и если закрыть глаза на пенсионный план Ford, то эта акция может потенциально оказаться и получше иного евробонда в 4%-ной доходности, повторяю, если не вдаваться в детали кредитного профиля, которые обычно анализируются при подборе консервативных акций. Возможно, не сегодня, но через полгода, экономика США получит государственную поддержку в реальном, производственном секторе, и на горизонте около 3 лет это даст результат. Вчера в Америке был опубликован разочаровывающий индекс деловой активности, но сегодня выходят данные по продажам автомобилей, на бирже некоторый прирост волатильности, и поэтому покупку Ford можно рассматривать не как отдельную идею, а только в разрезе более широкого портфеля, в контексте набора тактик хеджирования.

Если говорить об одной какой-то идее, то в декабре 2017 года в нескольких медиа вышли наши колонки и комментарии о конце криптохайпа и его производных, а в конце февраля было про рост волатильности, поэтому не буду повторяться. Что касается Детройта, попробуйте взглянуть на вещи под углом смешанных инвестиций. Если Белый дом будет инвестировать в отстраивание региона (что ещё не факт), но будет в торговом споре с китайским рынком сбыта, что изменится для Ford и что, например, для региона Среднего Запада? Мне кажется, что бренду Ford найдут применение, без него нельзя представить нынешний автопром, но главное - это экономика региона. Выстроив её, Трамп создаст сотни рабочих мест и даже повысит цены на недвижимость. Думаю, что на определённом этапе успех ждёт и тех, кто купит немногие привлекательные объекты в районах, может быть, не прямо базирования автомобильных концернов, но в регионе Среднего Запада. Сейчас нормальные дома там начинаются от $40000, просто за землю с ветхим строением платят обычно не больше $8000, основными рисками при этом остаются необходимость вложить до $40-50 тысяч в восстановление, а также есть юридическая тонкость в виде норм, по которым новый владелец, купив дом, должен самостоятельно брать на себя расходы, связанные с выселением арендаторов. Иногда прямо жалеем, что не занимаемся американской, а только европейской недвижимостью, хотя и не сильно.

Думая о смешанных инвестициях, не отвлекайтесь от главной находки 2018-го года для биржи, для активных трейдеров, - от повышения индекса изменчивости VIX. По статистике, среднемесячный уровень волатильности по закрытиям периодов с июля 2007 года достигал 20,4 пункта, и в настоящее время этот показатель около 23-24. Таким образом, может быть, совсем уж высокой волатильности ещё нет, а есть только некоторый прогноз на её повышение и сейчас более-менее средний уровень. Именно 23-24 пункта по VIX - это здоровый уровень для живой, ликвидной биржи, а не 8 с небольшим пунктов, как было, когда розничным инвесторам приходилось идти на опасные пари.

Пара доллар/рубль около 57,5, немного укрепившись на фоне роста VIX, снова замерла, так как в краткосрочной перспективе при снижении ставок какое-то более заметное падение валюты РФ, если и возможно, то либо при том, что называется ростом волатильности, либо при резком уменьшении государственных расходов. Для падения рубля может не хватить завершения трёх четвертей резервов бюджета на 2018 год, и уменьшение курса валюты России возможно в том случае, если биржа увидит движение к тому, чтобы планирование расходов чуть сильнее зависело от смягчения ДКП. А пока в макроэкономике США темпы роста повыше, всё равно нужно начинать думать не столько о валюте сбережений, здесь всё просто, а о диверсификации, и кстати, не только в Америку, но и в Европу, в группу, которую принято называть экономикой развитых стран.