Спекулятивный спрос ограничивает "медвежий" потенциал рубля

Восстановление цен на нефть вкупе с преобладающими продажами доллара на международном рынке форекс на данном этапе выступают в роли фактора, ограничивающего медвежий потенциал рубля.

Более широкая картина говорит о сдержанности колебаний «россиянина». Так, рубль весьма скромно отреагировал на вчерашний обвал нефтяных котировок и относительно стойко переносит уход со сцены налогового периода. Спрос иностранных спекулянтов на рублевые активы несколько ослаб, но остается неплохим, несмотря на конфликт между Россией и Западом. Дифференциал по ставкам продолжает притягивать интерес к рублю, даже в условиях политической турбулентности.

Локально нашу валюту поддерживает отскок нефтяных котировок от минимумов после недавних агрессивных продаж. На рынке черного золота, где цены находятся вблизи многолетних максимумов, сейчас превалирует нервозная обстановка. Трейдеры боятся проталкивать актив к новым вершинам и на всякий случай фиксируют прибыль при появлении уместных предлогов. Так что влияние нефтяного фактора на рубль в обозримом будущем будет оставаться неоднозначным.

В целом больших потрясений для рубля в ближайшее время не ожидаем. От более агрессивной просадки в случае эскалации дипломатического конфликта валюту может огранить слабый доллар, который участники рынка не находят привлекательным в условиях торговой войны, затеянной Трампом.