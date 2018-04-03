У индекса Мосбиржи сохраняется потенциал роста на 10-15% до конца года

Российский рынок сохраняет относительную устойчивость к внешнему негативу: нарастание геополитического напряжения в связи с «делом Скрипаля», а также падение американского рынка. Этому способствуют высокие цены на нефть, которые держатся вблизи $70 за баррель. Также позитивно инвесторы восприняли комментарии главы Минфина о намерении продлить норму о выплате всеми госкомпаниями дивидендов в 50% от чистой прибыли по МСФО.

При этом отток капитала из западных фондов, инвестирующих в российские акции, пока только растет. По данным EPFR, с 22 по 28 марта потери составили $145 млн.

Цены на нефть остаются вблизи своего двухлетнего максимума: по итогам недели с 23 по 30 марта котировки марки Brent снизились на 0,5% - до $69,35 за баррель. По итогам 1 квартала средняя цена на нефть составила около $67 за баррель марки Brent. Сохранению высоких котировок способствуют как статистика по добыче и объему запасов, так и политические новости (возможное давление на Иран, а также продление соглашения ОПЕК+ на 2019 г.).

Золото за последнюю неделю марта подорожало на 2,8% - до $1346,6 за тройскую унцию, приблизившись к максимумам текущего года. Рост стал ответом на обострение геополитических и экономических отношений: взаимная высылка дипломатов, как со стороны стран Запада, так и со стороны России, высокая волатильность рынков, возможность начала торговой войны и негативные корпоративные истории в высокотехнологическом секторе привели к тому, что инвесторы традиционно отступили в защитные активы.

Курс рубля за неделю практически не изменился, прибавив 0,25% против доллара до 57,1 руб./$. Позитивом для рубля выступает высокая цена на нефть и традиционный налоговый период, который приходится на конец месяца. Кроме того, основную роль в формировании курса сейчас играет Минфин, который выкупает значительную часть валюты в резервы. В связи с этим мы не ожидаем сильного движения курса рубля как сторону укрепления, так и в сторону ослабления. Впрочем, сейчас даже колебания курса в пределах 3-5% способны нивелировать доходность рублевых или валютных облигаций из-а значительного сужения спрэда между ОФЗ и евробондами. Поэтому мы рекомендуем сейчас консервативным инвесторам примерно поровну распределять активы между валютными и рублевыми облигациями.

Что касается акций, то сейчас российские бумаги сохраняют свою привлекательность для инвестиций. В этом году, по оценкам экспертов, дивидендные выплаты составят примерно 40% от чистой прибыли компаний (по итогам 2016 г. – около 35%), а средняя дивидендная доходность российских акций будет около 6-6,5% (в прошлом году 5-6%). Кроме того, рынок сейчас довольно низко оценен, а у индекса ММВБ сохраняется потенциал роста на 10-15% до конца года, который может реализоваться при отсутствии нагнетания геополитического напряжения и стабилизации ситуации.



