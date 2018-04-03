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Биржевые индексы по всему миру лежат на финальных поддержках


Рынки
Василий Олейник
Василий Олейник
эксперт ИХ "Финам"
 
Вчерашние ответные меры со стороны Китая очень сильно напугали американских инвесторов.

Ключевые биржевые индексы США на этом фоне рухнули на 2-3%, хотя в моменте падение достигало 3-4%. Вчерашнее начало второго квартала было худшим для рынка акций со времён Великой депрессии. Мы увидели самое плохое начало апреля с 1929 года. Индекс S&P500 упал на 2,4 процента, уступив только 2,5-процентному снижению 89 лет назад.

Опять все испугались масштабной торговой войны, хотя причин для этого пока нет. Госсовет Китая только в конце мая будет решать вопрос пошлин и заградительных барьеров с США и, в частности, курса китайского юаня, поэтому вчерашняя эмоциональная негативная реакция может уже сегодня испариться. Кстати, азиатский регион сегодня не стал принимать эстафету панических настроений и завершил торги лишь в небольшом минусе, в пределах 0.6%. 

Европейские инвесторы сегодня первый день вернулись к торгам после праздников, но и они не столь эмоционально реагируют на вчерашние распродажи в США. Немецкий индекс DAX снижается лишь на 1%, а остальные европейские рынки торгуются со скромными потерями, в пределах 0.5%. Опубликованные сегодня индексы деловой активности в производственном секторе Италии, Германии и Швейцарии оказались чуть хуже прогноза, а вот во Франции и Италии, наоборот, превзошли ожидания. Пока же деловая активность в еврозоне остаётся на очень хороших высоких отметках, несмотря на некое замедление.

Российский фондовый рынок продолжает жить своей жизнью, не реагируя на внешний негатив. Даже вчерашнее падение цен на нефть не смогло напугать российских инвесторов. Сегодня в первой половине дня оба российских биржевых индекса показывают абсолютно нейтральную динамику, и есть шанс на позитивное закрытие. 

Лучше рынка сегодня выглядят акции банка ВТБ, они прибавляют почти 2% после вчерашнего отличного отчёта. А вот бумаги Сбербанка сегодня пробили важный уровень поддержки на отметке 250 рублей и опустились до 246 рублей. Если его цена в ближайшие дни не закрепиться выше 250, будет открыта дорога для более глубокой коррекции, вплоть до 230 рублей за акцию.

Индекс промышленных металлов сегодня торгуется в небольшом плюсе, около 0.4%, хотя существенных драйверов для роста нет. Драгоценные металлы накануне выступили в качестве защитных активов и подросли на 1%, но сегодня показывают снижение почти на 0.4%. Цена тройской унции золота консолидируется вблизи 1334$. 

Цены на нефть вчера резко спикировали на 3% на сильных негативных новостях, но сегодня показывают рост на 0.5%. Нефть марки Brent торгуется в районе 67.85$ за баррель. Две вчерашние новости ещё долго будут оказывать давление на рынок нефти и рано или поздно мы явно увидим более низкие уровни. Вчера стало известно о том, что совет министров Ирака, второго по величине производителя нефти в ОПЕК после Саудовской Аравии, одобрил план по увеличению добывающих мощностей в стране до 6,5 млн баррелей нефти в сутки к 2022 году, при том, что в настоящее время в Ираке добывается 4,4 млн баррелей в сутки, что соответствует договоренностям ОПЕК+. Кроме этого, Россия впервые нарушила сделку ОПЕК+. Добыча нефти в марте превысила квоту. Россия в марте выполнила сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 93,4%, заявил журналистам министр энергетики Александр Новак. По его словам, неполное выполнение соглашения вызвано ростом добычи конденсата из-за увеличения добычи газа, а также сезонными факторами

На глобальном валютном рынке существенных изменений сегодня нет. Индекс доллара (DXY) торгуется на уровне 89,7 пункта, а ключевая валютная пара евро/доллар на отметке 1.23. Российский рубль в паре с долларом сегодня теряет 0.1%, сползая до 57.6. На рынке ОФЗ ситуация пока остаётся стабильной, хотя небольшие продажи наблюдаются не первый день

Фьючерсы на американские индексы сегодня показывают скромный рост, в пределах 0.3%, поэтому с открытием торгов в США инвестиционные настроения и на российском фондовом рынке могут немного улучшиться. С технической точки зрения, флагманский биржевой американский индекс SP500 скорректировался к 200-дневной скользящей средней, откуда может последовать неплохой технический отскок. Но если до конца недели этого не случится, американские индексы запросто могут упасть ещё на 10%. Очень многое решится уже в пятницу, когда выйдут данные по рынку труда США за март.

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