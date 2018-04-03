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HeadНunter планирует привлечь $250 млн в ходе IPO


Рынки
Александр Разуваев
Александр Разуваев
директор аналитического департамента "Альпари"
 
Российская рекрутинговая компания HeadHunter подала документы в SEC в рамках подготовки к IPO.

Среди поданных документов – проспект ценных бумаг, где указано, что компания для размещения американских депозитарных расписок (ADR) выбрала Nasdaq. Организаторами первоначального размещения назначены Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Credit Suisse, «ВТБ Капитал» и Sberbank CIB. В HeadНunter планируют привлечь $250 млн в ходе IPO. 

Для того чтобы понять масштаб бизнеса, выручка HeadHunter Group PLC в 2017 году составила 4,7 млрд руб., что на 44% больше, чем в 2016 году. Компания получила чистую прибыль в размере 464,1 млн руб. вместо убытка в 55,6 млн руб. годом ранее.

Действующие акционеры HeadHunter – Highworld Investments Limited (подразделение фонда «Эльбрус Капитал», владеет 59,99999% HeadHunter) и ELQ Investors VIII Limited (подразделение Goldman Sachs Group Inc., владеет 40%) – разместят свои американские депозитарные расписки в рамках IPO. При этом сама компания от продажи бумаг не получит ни цента. Действующие собственники просто выведут в деньги свою долю. Момент выбран удачно, официальная безработица в России на очень низком уровне. 

Оценки компании пока нет, однако сумма, которая запланирована к привлечению, выглядит вполне реальной даже на фоне санкций и прочей негативной геополитики. Не стоит также забывать, что глобальные инвесторы намного лучше относятся к небольшим частным фирмам малой и средней капитализации, чем к таким государственным гигантам, как «Газпром» или «Роснефть».

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