FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Китайский рынок поддержит внутренний спрос


Рынки
Виктор Веселов
Виктор Веселов
главный аналитик банка "Глобэкс"
 
На открытии торгов ожидаем несущественного снижения российского рынка вслед за фьючерсами на американские, европейские фондовые индексы (- 0,2-0,4%) и индекс MSCI развивающиеся рынки (-0,7%).

При этом китайские индексы торгуются в небольшом плюсе в 0,3%, несмотря на публикацию списка в 1300 различных наименований китайских товаров, в отношении которых США введут заградительные пошлины при импорте. На этом фоне азиатские инвесторы поддержат компании Китая, которые ориентированы на внутренний спрос. К тому же власти КНР разрешили иметь в семье двух детей вместо одного, что уже через несколько лет увеличит потребности Китая как минимум в 2 раза. Поэтому в долгосрочной перспективе китайские компании получат поддержку мировых инвесторов.

При этом доллар укрепился к евро благодаря сообщению GM и Ford о росте продаж автомобилей, что улучшает ожидания инвесторов в увеличении потребительской активности населения. В свою очередь, это даст сигнал ФРС США о повышении процентной ставки. Однако теперь когда США дали развернутый ответ Китаю, инвесторы ожидают не менее расширенный ответ китайских властей на действия США. Соответственно это приводит к укреплению доллара против мировых валют, что объясняется широкой долей участия доллара в мировых расчетах, а также желанием инвесторов застраховаться от торговой войны между США и Китаем. На этом фоне рубль ослабнет. При этом, против доллара сыграет слабый прогноз от ADP по новым рабочим местам в США, но тема с торговой войной будет на первом плане.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ