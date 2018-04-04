Из-за занятости мейджоров, больше придется потрудиться "невидимой руке рынка"

Хотелось бы надеяться, что цены нефти смогут удержаться от дальнейшего снижения, но шансов на это не очень много, пока это скорей технический подскок. К традиционным факторам давления на цены в начале апреля добавились сообщения национального информационного агентства Бахрейна об обнаружении крупнейшего из найденных на территории страны месторождений нефти. По оценке комитета, ожидается, что месторождение "содержит крайне значительный объем нефти плотных пластов, который намного превышает объем известного Бахрейнского месторождения". Кроме того, были обнаружены большие запасы глубинного газа. Это несомненный медвежий фактор для нефтяных цен. Для оценки влияния на будущую динамику цен нужно дождаться подробностей о новом месторождении.

Но сейчас главное напряжение находится не здесь, а вокруг фондового рынка США, который в первом квартале показал сильное снижение, да и старт второго квартала тоже был негативным. Теперь рынки пребывают в ожидании ответа на вопрос: устоят ли мощные уровни поддержки, которые остались последним препятствием перед сваливанием американского фондового рынка в глобальное снижение? Из исторических аналогий еще можно надеяться на попытки оптимизма от достигнутых уровней. Во вторник рынок смог нарисовать заметный подскок. На этот раз невидимая рука рынка поддержала от дальнейшего падения. Но впереди по курсу у рынка «май-продай», а это не прибавляет оптимизма сегодняшним покупателям.

Аналогично небольшое снижение напряжения на политических горках вокруг дела Скрипалей не должно приводить к расслаблению – к маю естественно ждать нового наката. А пока прямо перед заседанием ОЗХО в Гааге руководитель Британской оборонной научно-технической лаборатории Гарри Эйткенхед в интервью SkyNews сообщил: "Мы смогли идентифицировать его как "Новичок", определить, что это было боевое нервнопаралитическое вещество. Мы не определили точное происхождение, но мы предоставили научную информацию правительству, которое затем использовало ряд других источников, чтобы сложить воедино выводы". Однако пока на высоком уровне от России не предупрежден естественный в сложившейся ситуации ход UK по неожиданному «обнаружению» следов «новичка» в обыскивавшемся недавно самолете из России. Об этом вероятном заходе UK нужно было бы трубить на каждом углу, иначе подобные заявления Великобритании уже на самом заседании ОЗХО произведут на публику неприятный эффект.

Впрочем, наше руководство было очень занято энергетическими вопросами Турции. Там и строительство АЭС, и строящийся «Турецкий поток». Миллер во вторник сообщил журналистам, что укладка первой нитки газопровода "Турецкий поток" завершится в первой декаде мая. Возможно, поэтому не был сделан естественный упреждающий ход Великобритании. Но и у наших «заклятых друзей и партнеров» тоже много отвлекающих факторов. Проблемы Брексит у UK, а у США - разворачивающиеся сражения торговой войны с Китаем. Так что внимание мейджеров будет немного ослаблено, а значит «невидимой руке рынка» тоже будет возможность пошалить на торговых площадках.