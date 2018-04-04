АФК "Система": изменения в управлении компанией будут в центре внимания рынка

Так, выручка увеличилась на 8% (здесь и далее – год к году) до 198,5 млрд руб. (3,4 млрд долл.), превзойдя наши и рыночные оценки на 9% и 3% соответственно. Скорректированная OIBDA выросла на 14% до 47,3 млрд руб. (809 млн долл.), на 2% лучше нашего прогноза и на 1% – консенсусного. Рентабельность по скорректированной OIBDA при этом повысилась на 1,1 п.п. до 23,8%. Чистый убыток составил 99 млрд руб. (1,7 млрд долл.), отразив убыток по урегулированию корпоративного спора с Роснефтью.

Отношение чистого долга к OIBDA составило 2,9

На уровне корпоративного центра чистые финансовые обязательства Системы на конец года составляли 213 млрд руб. (3,7 млрд долл.), включая 80 млрд руб. (1,4 млрд долл.) обязательств по мировому соглашению, которые уже выплачены к настоящему времени. Консолидированный чистый долг (включая обязательства по мировому соглашению и обязательства перед Росимуществом) составил 569 млрд руб. (9,9 млрд долл.), что эквивалентно 2,9 скорректированной OIBDA за 2017 г. Что касается динамики по сегментам, лесопромышленный бизнес Системы (ГК «Сегежа») увеличил выручку на 2% до 11,4 млрд руб. (195 млн долл.) и скорректированную OIBDA – на 14% до 2,1 млрд руб. (35 млн долл.). В сельскохозяйственном подразделении выручка выросла на 67% до 3,4 млрд руб. (58 млн долл.), а скорректированная OIBDA упала на 89% до 128 млн руб. (2 млн долл.). Выручка технологического дивизиона (РТИ Системы) сократилась на 30% до 16,1 млрд руб. (276 млн долл.), а OIBDA увеличилась на 96% до 3,6 млрд руб. (62 млн долл.).

Изменения в управлении компанией будут в центре внимания рынка

Результаты за 4 кв. 2017 г. отражают неплохую динамику в большинстве бизнес-подразделений компании и удовлетворительный размер долговой нагрузки. В то же время основным фактором, определяющим движение котировок акций Системы, в ближайшее время станет ожидаемое изменение структуры управления и инвестиционного процесса после смены топ-менеджмента и состава совета директоров. Наша рекомендация для акций Системы в настоящее время пересматривается.