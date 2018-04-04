Прогноз результатов "Мечела" за 2017 г: чистая прибыль вырастет в 2 раза

Мы ожидаем, что Мечел опубликует сильные финансовые результаты за 4К17, показатель EBITDA вырастет на 18% кв/кв до 22.3 млрд руб. на фоне роста цен на сталь и уголь. Свободный денежный поток, по нашим оценкам, увеличится до 8.7 млрд руб. (2.2x кв/кв); тем не менее мы отмечаем риски, связанные с возможным сезонным ростом оборотного капитала, характерного для производителей стали.

По нашим прогнозам, чистая прибыль за 2017 составит 15.1 млрд руб. (рост в 2x раза г/г), предполагая дивиденды 21.8 руб. на привилегированную акцию (доходность 15%), если они будут позднее утверждены госбанками, предоставившими кредиты компании.

В целом мы ожидаем, что рынок позитивно отреагирует на рост финансовых показателей, и на телеконференции сосредоточится на прогнозах, а также планах по снижению долговой нагрузки.