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Экономика Тихого океана консолидируется, и биржа не верит в торговые войны


Рынки
Михаил Крылов
Михаил Крылов
директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ"
 
Экономика Тихого океана консолидируется, и биржа не верит в торговые войны.

Перед сообщением Reuters о консолидации экономики Северной и Южной Америки под влиянием конкуренции с КНР, индекс S&P 500 накануне развернулся вверх и показывает +13% в год, включая дивиденды, после первого за Brexit падения ниже средней за 200 дней. 

Основной индекс широкой капитализации S&P 500 вырос на +1,3% в день до 2614,45 пункта, и индекс Dow 30 увеличился на +1,7% до 24033,36 пункта перед тем, как Белый дом объявил о введении новых 25%-х пошлин на импорт из КНР, которая в ответ пока только предупредила о возмездии. Экономика всего американского континента, а в будущем и всего Тихого океана, консолидируется, и политическая риторика только маскирует прорывные соглашения, которые могут быть достигнуты мастерскими переговорщиками в ближайшем будущем.

Мало того, что автомобилестроение США может сильно отреагировать на сообщение о том, что Америка, Канада и Мехико могут весной сообщить о соглашении по НАФТА. В отношениях с Китаем, Америка наложила пошлины на продукцию для робототехники, информационных технологий, коммуникационного оборудования и аэрокосмической отрасли. Все они теперь будут ввозиться не напрямую из Китая, а возможен реэкспорт, поэтому и Штаты, и их ближайшие соседи могут выиграть от создавшейся ситуации. А в самое краткосрочной перспективе, пошлины усилят способность диктовать цены у компаний, которые научатся заменять китайский импорт наиболее эффективно, и больше всего компаний реального, производственного сектора в составе индекса Dow, поэтому он вырос чуть сильнее, чем S&P.

Кроме этого, возможно, в США обойдётся без повышения ставок. Не вся биржа верит в эскалацию напряжённости между США и КНР и смотрит на предстоящие события в денежно-кредитной сфере, которые могут сработать против роста цен и в пользу увеличения реальной стоимости капитала на фоне стабилизации уровня экономической активности, поэтому пара евро/доллар упала до 1,227 с 1,231, золото подешевело до $1335 за унцию, и цена эталонного сорта Брент консолидировалась у $67,8 за баррель после данных API о падении запасов нефти на 3,3 млн баррелей и о росте запасов бензина на 1,1 млн баррелей. 

Консолидация экономики Тихого океана не пустые слова. Замещение импорта - политика, изобретённая в странах Латинской Америки, - оказывает краткосрочный стимул экономике, который при увеличении расходов бюджета позволяет поддерживать сравнительно низкие ставки кредитования при сильном долларе. Фактор КНР пока сказывается, главным образом, на доходности 10-летних трежерис, которая держалась около 2,78%. Если в краткосрочной перспективе политика в АТР и может привалить биржу, то на горизонте от 3-4 месяцев рисуется некоторая возможность для новых инвестиционных идей. 

Скоро сезон отчётности. 13 апреля раскрывается квартальная отчётность J.P. Morgan Chase, Wells Fargo и Citigroup. Всё это международные финансовые учреждения, бумаги которых торгуются на самой ликвидной в мире финансовой площадке, Нью-йоркской фондовой бирже Nyse. 

По статистике Jefferies, индекс S&P, в среднем, рос на почти +2% во время сезонов отчётности с 2000 года,  в периоды сразу после падения по итогам предыдущего месяца. Это может объясняться тем, что сделки на продажу ценных бумаг раньше считались не очень эффективными при публикации квартальных финансовых показателей. 

От самостоятельной торговли на рост индекса во время публикации релизов компаний, мы тоже хотели бы предостеречь. Скорее всего, к 20-30-му апреля биржа постепенно учтёт ожидания роста прибыли, поэтому тем, кто хочет поучаствовать в этом процессе на стороне профессиональных управляющих с многолетним опытом работы, нужно торопиться. 

Ожидания переговоров двух Корей 27 апреля ещё сильнее улучшают атмосферы. Судя по поведению фондов на Корею, инвесторы ждут денуклеаризации КНДР. Хотя есть риск, что переговоры пойдут не так или что КНДР решит не идти на такое разоружение (здесь 30 на 70), те, кто попадут в наш фонд до конца апреля, смогут поймать движение рынка уже по факту урегулирования ситуации на полуострове.

Если брать не настроения, а "твёрдые данные", то статистика по макроэкономике развитых стран, главным образом, улучшается благодаря фактору ФРС, 11 апреля публикация протоколов, 2 мая решение по ставке. Во вторник вышла отчётность по продажам транспортных средств в США, они выросли на 2,3% в месяц вместо падения на 1,2% в месяц. В среду ожидается позитивный прогноз по занятости в частном секторе (в марте +210 тысяч против +203 тысяч в феврале), непроизводственный индекс ISM (прогноз 59,0, без изменения м/м) и статистика заказов в обрабатывающей промышленности (актуальный прогноз позитивный, ждут, что будет хороший показатель, как и пару месяцев назад).

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