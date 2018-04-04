Первые предпосылки снижения цен на нефть

Наблюдавшаяся динамика нефтяных котировок шла вразрез традиционным рыночным трендам: на ценах нефти никак не сказалась произошедшая в конце марта коррекция индекса S&P 500, а также недавнее укрепление доллара. Надежды на продление соглашения ОПЕК+ начали крепнуть после того, как саудовские чиновники заявили о том, что рассчитывают на долгосрочное сотрудничество картеля и партнеров. Впрочем, текущая динамика курса EUR/USD и индекса S&P 500 недвусмысленно указывает на вероятность коррекции нефтяных цен в ближайшее время.

В понедельник Министерство энергетики России сообщило о нехарактерном для последнего времени увеличении добычи нефти в марте по сравнению с февралем. Как следствие, индикатор, применяемый для оценки соблюдения Россией договоренностей с ОПЕК, снизился до 93%. Некоторые инвесторы восприняли это как признак того, что Россия постепенно начинает складывать с себя взятые обязательства. В итоге оценка вероятности продления соглашения о сокращении добычи на 2019 год резко снизилась. Это стало первым фактором, который подорвал оптимистические ожидания последнего времени, что привело к внутридневному падению нефтяных котировок на $2 до $68/барр. Кроме того, неопределенность, возникшая во внешнеторговых связях США и Китая, оказала дополнительное давление на индекс S&P 500 (ухудшение динамики корпоративных показателей может затормозить рост спроса на нефть).

Последние данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) указывают на рекордный объем чистых длинных позиций, сформированных хедж-фондами по сортам Брент и WTI (соотношение длинных позиций к коротким составило 13 к 1). Это свидетельствует о перекупленности, которая ограничивает потенциал дальнейшего роста цен и повышает вероятность коррекции. Также следует учитывать следующий момент: желание сформировать длинные позиции при ограниченном числе продавцов на самом деле может вызвать резкое повышение цен в том случае, если на рынке произойдет благоприятное для нефтяных котировок событие (впрочем, на наш взгляд, такое развитие ситуации маловероятно).

Высокий спрос на нефтепродукты в США остается единственным фундаментальным фактором поддержки. Однако после волны распродаж в понедельник инвесторы, скорее всего, будут скептически настроены по отношению к последующим еженедельным данным Управления энергетической информации (EIA). Дело в том, что проведение в апреле плановых ремонтно-профилактических работ на американских НПЗ, вероятно, вновь приведет к увеличению запасов углеводородного сырья. С учетом этого мы полагаем, что над рынком сгущаются тучи, и ожидаем, что в 2К18 цена Брент сдвинется ближе к нижней границе нашего прогнозного диапазона на этот год - $60-70/барр., говорится в обзоре Михаила Шейбе из Sberbank Investment Research.



