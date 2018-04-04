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Ответные меры Китая обвалили фондовые рынки


Рынки
Василий Олейник
Василий Олейник
эксперт ИХ "Финам"
 
Похоже, Трамп доигрался со своими угрозами. Китай ответил США, заявив, что Штаты фактически ставят под угрозу существование ВТО, и объявил о симметричных мерах в торговой войне, которую начал Трамп.

Похоже, Трамп доигрался со своими угрозами. Китай ответил США, заявив, что Штаты фактически ставят под угрозу существование ВТО, и объявил о симметричных мерах в торговой войне, которую начал Трамп. Китай будет взимать 25-процентные пошлины на импорт 106 американских товаров, включая соевые бобы, автомобили, химикаты и самолеты, в ответ на предлагаемые американские пошлины на высокотехнологичные товары. Всего пошлины коснутся товаров на 50 млрд. долларов. На этих новостях все сельхозтовары, сырьё, да и все биржевые индексы рухнули на 2-3%, выросли только золото и серебро. 

Накануне, флагманский биржевой американский индекс SP500 впервые за последние годы опустился ниже 200-дневной скользящей средней, что является сильным негативным техническим сигналом. Теперь, если SP500 не удержит отметку 2550, то следующая цель коррекции будет на рубеже 2400, т.е. все в мире биржевые индексы могут рухнуть ещё на 10% за считанные дни. 

Фондовые рынки сейчас очень сильно реагируют именно на новости, поэтому инвесторам надо быть на чеку, и не забывать о том, что от паники до эйфории всего один шаг. Если вдруг поступят позитивные новости о готовности двух держав договариваться, это резко перевернёт всё с ног на голову и опять вернётся аппетит к риску, но пока всё развивается по негативному сценарию. Также не стоит забывать о том, что уже со следующей недели в США стартует сезон отчётности, и если компании опять будут показывать хорошие результаты, это может стать хорошим драйвером для краткосрочного восстановления биржевых индексов. 

Сводный индекс азиатского региона сегодня снизился почти на 1%, европейские биржевые индексы с открытия упали на аналогичную величину. Наибольшие потери, почти 1.5% показывает немецкий бир DAX, он тоже пробил важный уровень поддержки 12000 пунктов. 

Российские индексы сегодня вновь показывают стойкость к внешнему негативу. Рублёвый индекс Московской Биржи падает на скромные 0.5%, а валютный РТС снижается на 0.8%. Практически все акции российских компаний показывают единую негативную динамику, снижаясь от 0.5% до 1%. Лучше рынка выглядят бумаги Мечела, они продолжают рост на ожидании хороших показателей и роста дивидендов. Также на положительной территории торгуются акции Банка ВТБ, по нему тоже на днях вышел хороший отчёт. И в пределах 1% показывают рост бумаги МОЭСК, Уралкалия и Роснефти.

Индекс промышленных металлов сегодня рухнул почти на 2%. Наибольшее снижение показывают цены на медь и никель. Драгоценные металлы, наоборот, выступают в качестве защитных активов и растут на 1% . Цена тройской унции золота поднялась до 1345$. 

Цены на нефть также просели на 1.5%, но дальнейшая динамика будет зависеть от сегодняшних данных по запасам и добыче в США. Нефть марки Brent торгуется в районе 67.25$ за баррель. 

На глобальном валютном рынке существенных изменений сегодня нет, лишь турецкая лира к доллару рухнула до нового исторического минимума, а валюты развивающихся стран снижаются на 0.3%. Индекс доллара (DXY) торгуется на уровне 89,7 пункта, а ключевая валютная пара евро/доллар – вблизи отметки 1.23. Российский рубль в паре с долларом сегодня теряет 0.4%, отступая до 57.8

Фьючерсы на американские индексы падают почти на 2%. Если сегодняшний торговый день в США не будет выкуплен и закроется вблизи минимальных отметок по биржевым индексам, это будет явный сигнал на дальнейшее падение.

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