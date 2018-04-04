Ответные меры Китая обвалили фондовые рынки

Похоже, Трамп доигрался со своими угрозами. Китай ответил США, заявив, что Штаты фактически ставят под угрозу существование ВТО, и объявил о симметричных мерах в торговой войне, которую начал Трамп. Китай будет взимать 25-процентные пошлины на импорт 106 американских товаров, включая соевые бобы, автомобили, химикаты и самолеты, в ответ на предлагаемые американские пошлины на высокотехнологичные товары. Всего пошлины коснутся товаров на 50 млрд. долларов. На этих новостях все сельхозтовары, сырьё, да и все биржевые индексы рухнули на 2-3%, выросли только золото и серебро.

Накануне, флагманский биржевой американский индекс SP500 впервые за последние годы опустился ниже 200-дневной скользящей средней, что является сильным негативным техническим сигналом. Теперь, если SP500 не удержит отметку 2550, то следующая цель коррекции будет на рубеже 2400, т.е. все в мире биржевые индексы могут рухнуть ещё на 10% за считанные дни.

Фондовые рынки сейчас очень сильно реагируют именно на новости, поэтому инвесторам надо быть на чеку, и не забывать о том, что от паники до эйфории всего один шаг. Если вдруг поступят позитивные новости о готовности двух держав договариваться, это резко перевернёт всё с ног на голову и опять вернётся аппетит к риску, но пока всё развивается по негативному сценарию. Также не стоит забывать о том, что уже со следующей недели в США стартует сезон отчётности, и если компании опять будут показывать хорошие результаты, это может стать хорошим драйвером для краткосрочного восстановления биржевых индексов.

Сводный индекс азиатского региона сегодня снизился почти на 1%, европейские биржевые индексы с открытия упали на аналогичную величину. Наибольшие потери, почти 1.5% показывает немецкий бир DAX, он тоже пробил важный уровень поддержки 12000 пунктов.

Российские индексы сегодня вновь показывают стойкость к внешнему негативу. Рублёвый индекс Московской Биржи падает на скромные 0.5%, а валютный РТС снижается на 0.8%. Практически все акции российских компаний показывают единую негативную динамику, снижаясь от 0.5% до 1%. Лучше рынка выглядят бумаги Мечела, они продолжают рост на ожидании хороших показателей и роста дивидендов. Также на положительной территории торгуются акции Банка ВТБ, по нему тоже на днях вышел хороший отчёт. И в пределах 1% показывают рост бумаги МОЭСК, Уралкалия и Роснефти.

Индекс промышленных металлов сегодня рухнул почти на 2%. Наибольшее снижение показывают цены на медь и никель. Драгоценные металлы, наоборот, выступают в качестве защитных активов и растут на 1% . Цена тройской унции золота поднялась до 1345$.

Цены на нефть также просели на 1.5%, но дальнейшая динамика будет зависеть от сегодняшних данных по запасам и добыче в США. Нефть марки Brent торгуется в районе 67.25$ за баррель.

На глобальном валютном рынке существенных изменений сегодня нет, лишь турецкая лира к доллару рухнула до нового исторического минимума, а валюты развивающихся стран снижаются на 0.3%. Индекс доллара (DXY) торгуется на уровне 89,7 пункта, а ключевая валютная пара евро/доллар – вблизи отметки 1.23. Российский рубль в паре с долларом сегодня теряет 0.4%, отступая до 57.8

Фьючерсы на американские индексы падают почти на 2%. Если сегодняшний торговый день в США не будет выкуплен и закроется вблизи минимальных отметок по биржевым индексам, это будет явный сигнал на дальнейшее падение.