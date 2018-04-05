История с отравлением Скрипаля не может нанести ущерб фондовому рынку РФ

Те, кто играет на понижение «широким фронтом» здорово рискуют, потому что в четверг и пятницу многие торговые площадки в Азии будут закрыты по случаю праздника, и нервозность рынка, связанная с торговыми войнами (ответом Китая на действия США) уменьшится. Плохая динамика фондового рынка США в последние дни целиком связана с объявленными Китаем новыми пошлинами. Хотя эти пошлины оказались довольно небольшими, инвесторы опасаются, что ситуация может эскалировать. Но если в Китае праздник, то нервы инвесторов должны успокоиться. Сейчас акции Магнита, Северстали находятся вблизи технических поддержек, и чтобы их пробить вниз, нужны свежие порции негатива. Откуда он придёт? Из США? На следующей неделе в США стартует сезон отчетности, и ожидания по нему очень хорошие.

Цены на нефть сегодня растут. Большинство аналитиков ждут их снижения не раньше второго полугодия. Торговые войны носят пока незначительный характер и существенно замедлить мировую экономику не могут. Зато у нефти есть мощный поддерживающий фактор – риск санкций в отношении Ирана и Венесуэлы. В Венесуэле 20 мая состоятся выборы президента, и если действующие власти пойдут на подтасовку или отмену их результатов, то они автоматом получат новые санкции. Напомню, что эта страна занимает первое место по запасам нефти.

На прошлой неделе аналитики UBS повысили краткосрочный прогноз по ценам на нефть с медвежьего до нейтрального. Brent в диапазоне $64 — $77, WTI – с дисконтом в $4. Снижение цен, по их мнению, наступит позже и будет не таким выраженным, как ожидалось ранее. Пересмотр текущего соглашения ОПЕК+ будет в июне и в декабре. Достичь полноценного соглашения, по которому Россия на ближайшие двадцать лет фактически станет членом картеля, будет сложно, поэтому в июле цены на нефть могут снизиться. Сейчас на недельном графике нефти есть медвежьи расхождения по основным индикаторам, но новостной фон пока неблагоприятен для «нефтемедведей».

Вчера американские фондовые индексы выросли, а индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets (EEM) закрылся вблизи нулевой отметки. История с отравлением Скрипаля настолько «мутная», что нанести ущерб нашему фондовому рынку не может. Точечные санкции США и Евросоюза против олигархов также не способны нанести ущерб фондовому рынку. В феврале была довольно тяжелая ситуация, когда мог быть введен запрет на владение российскими долговыми бумагами, но ситуация успешно «разрулилась».