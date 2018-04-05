FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

История с отравлением Скрипаля не может нанести ущерб фондовому рынку РФ


Рынки
Андрей Верников, ИК 'Церих Кэпитал менеджмент'
Андрей Верников
замдиректора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
 
Индекс Мосбиржи вчера закрылся выше поддержки 2240, акции Сбербанка выше поддержки 250, цены на нефть (Brent) отскочили наверх от февральского локального максимума 67,5.

Те, кто играет на понижение «широким фронтом» здорово рискуют, потому что в четверг и пятницу многие торговые площадки в Азии будут закрыты по случаю праздника, и нервозность рынка, связанная с торговыми войнами (ответом Китая на действия США) уменьшится. Плохая динамика фондового рынка США в последние дни целиком связана с объявленными Китаем новыми пошлинами. Хотя эти пошлины оказались довольно небольшими, инвесторы опасаются, что ситуация может эскалировать. Но если в Китае праздник, то нервы инвесторов должны успокоиться. Сейчас акции Магнита, Северстали находятся вблизи технических поддержек, и чтобы их пробить вниз, нужны свежие порции негатива. Откуда он придёт? Из США? На следующей неделе в США стартует сезон отчетности, и ожидания по нему очень хорошие.

Цены на нефть сегодня растут. Большинство аналитиков ждут их снижения не раньше второго полугодия. Торговые войны носят пока незначительный характер и существенно замедлить мировую экономику не могут. Зато у нефти есть мощный поддерживающий фактор – риск санкций в отношении Ирана и Венесуэлы. В Венесуэле 20 мая состоятся выборы президента, и если действующие власти пойдут на подтасовку или отмену их результатов, то они автоматом получат новые санкции. Напомню, что эта страна занимает первое место по запасам нефти.

На прошлой неделе аналитики UBS повысили краткосрочный прогноз по ценам на нефть с медвежьего до нейтрального. Brent в диапазоне $64 — $77, WTI – с дисконтом в $4. Снижение цен, по их мнению, наступит позже и будет не таким выраженным, как ожидалось ранее. Пересмотр текущего соглашения ОПЕК+  будет в июне и в декабре. Достичь полноценного соглашения, по которому Россия на ближайшие двадцать лет фактически станет членом картеля, будет сложно, поэтому в июле цены на нефть могут снизиться. Сейчас на недельном графике нефти есть медвежьи расхождения по основным индикаторам, но новостной фон пока неблагоприятен для «нефтемедведей».

Вчера американские фондовые индексы выросли, а индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets (EEM) закрылся вблизи нулевой отметки. История с отравлением Скрипаля настолько «мутная», что нанести ущерб нашему фондовому рынку не может. Точечные санкции США и Евросоюза против олигархов также не способны нанести ущерб фондовому рынку.  В феврале была довольно тяжелая ситуация, когда мог быть введен запрет на владение российскими долговыми бумагами, но ситуация успешно «разрулилась».

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ