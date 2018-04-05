Индекс Мосбиржи может подняться выше 2275 пунктов

Так, в среду в США рынки не только скомпенсировали падение, но и смогли показать уверенный рост, а индексы Dow Jones и S&P500 по итогам торгов выросли на 1% и 1,2% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы продолжили восходящую динамику и к 9.00 мск. прибавляют в пределах 0,5%. На торгах в Азии, в отсутствие торгов в Китае, основным индикатором для наших инвесторов послужит динамика японского индекса Nikkei225, который поднимается на 1,6%. Также российских «быков» поддержит динамика рынка энергоносителей, где, на фоне снижения запасов углеводородов в Штатах, нефть марки Brent смогла подняться в район 68,3 доллара за баррель.

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем роста российского фондового рынка в начале торгов. Преобладание покупок позволит индексу МосБиржи уже в первые часы попытаться преодолеть локальное сопротивление, расположенное на уровне 2275 пунктов. В дальнейшем российские активы будут поддержаны открытием Европы, где в начале торгов мы ожидаем восстановления основных индексов. При этом в первой половине торгов повлиять на ситуацию может большой блок важной макроэкономической статистики из Старого Света, где сегодня будут опубликованы данные по индексам деловой активности в сфере услуг еврозоны, Германии и Великобритании, а также данные по розничным продажам в еврозоне и индекс потребительских цен в Швейцарии. Отметим, что нашим акциям в ходе сессии поддержку будет оказывать ситуация на рынке энергоносителей, где инвесторы продолжат отыгрывать снижение запасов в Штатах. Во второй половине дня наш рынок может продолжить восходящую динамику. В отсутствии важной макроэкономической статистики, за океаном в первые часы торгов мы ожидаем дальнейшего восстановления американских индексов, что поддержит российских «быков».

На валютной секции Московской биржи в начале сессии мы ожидаем консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам. Ему еще в среду в рамках вечерней сессии удалось отыграть восстановление рынка энергоносителей, в результате чего сегодня с утра мы увидим минимальные изменения котировок доллара и евро. При этом, в случае дальнейшего роста «черного золота», продажи в иностранных валютах могут возобладать, в результате чего доллар сделает еще один шаг к уровню 57 рублей, выступающему ближайшей поддержкой. Отметим, что для более существенного снижения пары USD/RUB необходимо возвращение на рынок экспортеров, которые уже на следующей неделе начнут подготовку к налоговому периоду.