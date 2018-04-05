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Рекордно высокий экспорт привел к падению запасов нефти в США на 1%


Commodities / Рынки
Кокин Алексей
Алексей Кокин
аналитик корпорации "Уралсиб"
 
По данным Администрации энергетической информации министерства энергетики США (EIA), за неделю, закончившуюся 30 марта, коммерческие запасы нефти упали на 4,62 млн барр., или 1,1%, до 425 млн барр.

Согласно опубликованной во вторник оценке API, снижение запасов составило 3,28 млн барр., а медианные значения опросов Platts и Bloomberg были положительными (0,6 млн барр. и 2 млн барр. соответственно). Запасы бензина упали на 1,1 млн барр. до 238 млн барр. – не так сильно, как ожидали аналитики по опросам Platts (-1,6 млн барр.) и Bloomberg (-1,5 млн барр.). Напротив, API сообщал, что запасы бензина выросли на 1,1 млн барр. Запасы дистиллятов увеличились на 0,54 млн барр. до 129 млн барр.; аналитики ожидали падения – на 0,9 и 1,3 млн барр. у Platts и Bloomberg соответственно).

Чистый импорт снизился, переработка продолжила расти

Падение запасов нефти обусловлено в первую очередь резким снижением чистого импорта. Импорт нефти уменьшился на 0,25 млн барр./сутки до 7,9 млн барр./сутки, в том числе из Венесуэлы – на 0,35 млн барр./сутки до 0,36 млн барр./сутки. При этом экспорт нефти вырос на 0,6 млн барр./сутки и поставил новый рекорд – 2,18 млн барр./сутки. В результате чистый импорт снизился на 0,85 млн барр./сутки неделя к неделе до 5,72 млн барр./сутки. Добыча нефти выросла почти так же, как за предыдущую неделю, – на 27 тыс. барр./сутки до 10,46 млн барр./сутки, в том числе на 25 тыс. барр./сутки (вторую неделю подряд) в 48 штатах до 9,94 млн барр./сутки. На этой неделе EIA не вносил корректировок базового уровня добычи, но мы ожидаем их на следующей неделе. Кроме того, первичная переработка растет шесть недель подряд – это еще один фактор снижения запасов нефти. Переработка выросла неделя к неделе на 0,8%, а год к году – на 3,1% до 16,94 млн барр./сутки.

Спрос на бензин и дистилляты пока не успевает за сезонным ростом переработки

Наше предположение, что рост переработки – сезонный тренд, который должен привести к возобновлению снижения запасов сырой нефти, пока оправдывается. При этом из-за возросших объемов экспорта возможны значительные колебания запасов в связи с накоплением и отгрузкой нефти в супертанкерах. Данные по потреблению основных нефтепродуктов за неделю оказались довольно слабыми. Поставки бензина на рынок США почти не изменились к предыдущей неделе (9,2 млн барр./сутки) и были на 0,5% ниже уровня прошлого года. Снижение запасов бензина, видимо, было вызвано сокращением чистого импорта. Спрос на бензин последние два недели выглядит довольно вялым – без роста к 2017 г. и к 2016 г., однако за четыре недели поставки бензина увеличились на 0,4% год к году. Рост запасов дистиллятов согласуется с падением их поставок на внутренний рынок США на 11% неделя к неделе и на 5,1% год к году до 3,89 млн барр./сутки. Общие поставки нефтепродуктов на рынок США, напротив, выросли – на 1,4% неделя к неделе и на 7,7% год к году до 21,21 млн барр./сутки, в первую очередь благодаря прочим нефтепродуктам.

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