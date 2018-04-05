Рекордно высокий экспорт привел к падению запасов нефти в США на 1%

Согласно опубликованной во вторник оценке API, снижение запасов составило 3,28 млн барр., а медианные значения опросов Platts и Bloomberg были положительными (0,6 млн барр. и 2 млн барр. соответственно). Запасы бензина упали на 1,1 млн барр. до 238 млн барр. – не так сильно, как ожидали аналитики по опросам Platts (-1,6 млн барр.) и Bloomberg (-1,5 млн барр.). Напротив, API сообщал, что запасы бензина выросли на 1,1 млн барр. Запасы дистиллятов увеличились на 0,54 млн барр. до 129 млн барр.; аналитики ожидали падения – на 0,9 и 1,3 млн барр. у Platts и Bloomberg соответственно).

Чистый импорт снизился, переработка продолжила расти

Падение запасов нефти обусловлено в первую очередь резким снижением чистого импорта. Импорт нефти уменьшился на 0,25 млн барр./сутки до 7,9 млн барр./сутки, в том числе из Венесуэлы – на 0,35 млн барр./сутки до 0,36 млн барр./сутки. При этом экспорт нефти вырос на 0,6 млн барр./сутки и поставил новый рекорд – 2,18 млн барр./сутки. В результате чистый импорт снизился на 0,85 млн барр./сутки неделя к неделе до 5,72 млн барр./сутки. Добыча нефти выросла почти так же, как за предыдущую неделю, – на 27 тыс. барр./сутки до 10,46 млн барр./сутки, в том числе на 25 тыс. барр./сутки (вторую неделю подряд) в 48 штатах до 9,94 млн барр./сутки. На этой неделе EIA не вносил корректировок базового уровня добычи, но мы ожидаем их на следующей неделе. Кроме того, первичная переработка растет шесть недель подряд – это еще один фактор снижения запасов нефти. Переработка выросла неделя к неделе на 0,8%, а год к году – на 3,1% до 16,94 млн барр./сутки.

Спрос на бензин и дистилляты пока не успевает за сезонным ростом переработки

Наше предположение, что рост переработки – сезонный тренд, который должен привести к возобновлению снижения запасов сырой нефти, пока оправдывается. При этом из-за возросших объемов экспорта возможны значительные колебания запасов в связи с накоплением и отгрузкой нефти в супертанкерах. Данные по потреблению основных нефтепродуктов за неделю оказались довольно слабыми. Поставки бензина на рынок США почти не изменились к предыдущей неделе (9,2 млн барр./сутки) и были на 0,5% ниже уровня прошлого года. Снижение запасов бензина, видимо, было вызвано сокращением чистого импорта. Спрос на бензин последние два недели выглядит довольно вялым – без роста к 2017 г. и к 2016 г., однако за четыре недели поставки бензина увеличились на 0,4% год к году. Рост запасов дистиллятов согласуется с падением их поставок на внутренний рынок США на 11% неделя к неделе и на 5,1% год к году до 3,89 млн барр./сутки. Общие поставки нефтепродуктов на рынок США, напротив, выросли – на 1,4% неделя к неделе и на 7,7% год к году до 21,21 млн барр./сутки, в первую очередь благодаря прочим нефтепродуктам.