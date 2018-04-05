FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

IPO IBS: сегмент ИТ-услуг малопрозрачен и плохо понятен рынку, что ограничит привлекательность акций


Рынки
Силуэты
Аналитики ФК "Уралсиб"
 
Российская IT-компания IBS вчера сообщила о намерении разместить акции на Московской бирже.

В ходе размещения инвесторам будут предложены как вновь выпускаемые акции головной компании группы ПАО «ИБС ИТ услуги», так и существующие акции из числа принадлежащих ООО «ИБС холдинг» (сейчас контролирует 100% ПАО «ИБС ИТ услуги»). Вновь выпущенные акции могут составить более половины предложения, а всего должно быть размещено около 30–35% от увеличенного уставного капитала компании.

Объем размещения может составить около 7–8 млрд руб

По данным «Ведомостей», диапазон цены акций может быть объявлен в середине апреля, а целевая сумма размещения может быть 7–8 млрд руб. Ранее источники Reuters сообщали, что объем размещения может составить около 100 млн долл. при оценке компании, равной около 300 млн долл. Группа IBS, объединявшая бизнесы по оказанию IT-услуг в сфере системной интеграции (IBS) и офшорному программированию (Luxoft (LXFT US – без рекомендации)), ранее уже обладала статусом публичной компании. Однако в результате реорганизации сегмент оффшорного программирования был полностью выделен из группы, а акции последней прошли процедуру делистинга и были консолидированы основателями компании Анатолием Карачинским и Сергеем Мацоцким.

Предложение акций в секторе ограниченно, но объем размещения небольшой

Количество компаний технологического сектора, представленных на фондовом рынке в России, крайне ограниченно, что может поддержать некоторый интерес к размещению. С другой стороны, объем размещения относительно небольшой, что предполагает низкую ликвидность размещаемых акций, а экономика сегмента ИТ-услуг достаточно малопрозрачна и плохо понятна рынку, что ограничит привлекательность акций IBS.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ