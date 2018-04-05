IPO IBS: сегмент ИТ-услуг малопрозрачен и плохо понятен рынку, что ограничит привлекательность акций

В ходе размещения инвесторам будут предложены как вновь выпускаемые акции головной компании группы ПАО «ИБС ИТ услуги», так и существующие акции из числа принадлежащих ООО «ИБС холдинг» (сейчас контролирует 100% ПАО «ИБС ИТ услуги»). Вновь выпущенные акции могут составить более половины предложения, а всего должно быть размещено около 30–35% от увеличенного уставного капитала компании.

Объем размещения может составить около 7–8 млрд руб

По данным «Ведомостей», диапазон цены акций может быть объявлен в середине апреля, а целевая сумма размещения может быть 7–8 млрд руб. Ранее источники Reuters сообщали, что объем размещения может составить около 100 млн долл. при оценке компании, равной около 300 млн долл. Группа IBS, объединявшая бизнесы по оказанию IT-услуг в сфере системной интеграции (IBS) и офшорному программированию (Luxoft (LXFT US – без рекомендации)), ранее уже обладала статусом публичной компании. Однако в результате реорганизации сегмент оффшорного программирования был полностью выделен из группы, а акции последней прошли процедуру делистинга и были консолидированы основателями компании Анатолием Карачинским и Сергеем Мацоцким.

Предложение акций в секторе ограниченно, но объем размещения небольшой

Количество компаний технологического сектора, представленных на фондовом рынке в России, крайне ограниченно, что может поддержать некоторый интерес к размещению. С другой стороны, объем размещения относительно небольшой, что предполагает низкую ликвидность размещаемых акций, а экономика сегмента ИТ-услуг достаточно малопрозрачна и плохо понятна рынку, что ограничит привлекательность акций IBS.