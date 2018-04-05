Российские суверенные евробонды смогли второй день подряд выйти в плюс

Вчера утром рынки вновь охватила паника в связи с эскалацией торгового конфликта между США и Китаем. Обе страны опубликовали списки товаров, на которые будут введены пошлины, в результате рынки акций обвалились, а доходности гособлигаций США начали снижаться под влиянием бегства инвесторов в качество. Позже США и Китай объявили о том, что продолжат переговоры по торговому соглашению, и на ожиданиях, что окончательное решение может оказаться гораздо мягче, чем предполагают названные вчера тарифы, ситуация стала успокаиваться. Публиковавшаяся вчера статистика по экономике США была на втором плане. Между тем данные с рынка труда от ADP оказались заметно выше прогнозов: объявленные показатели предполагают прирост количества рабочих мест на 241 тыс. против ожидавшихся 210 тыс. Официальный отчет о занятости выйдет в пятницу. Показатель объема промышленных заказов и финальная оценка заказов на товары длительного пользования не дотянули до прогнозных значений. Доходность UST10 днем опускалась до 2,75%, но после начала торгов в США пошла вверх и в итоге смогла вырасти на 2 б.п. до 2,80%. Доллар незначительно подешевел по отношению к евро, до 1,228. Сегодня в США важной статистики не ожидается, но запланировано выступление представителя ФРС Рафаэля Бостика. В Европе выйдут данные по розничным продажам в еврозоне.

...что поддержало рост котировок российских суверенных евробондов

Вчера утром на глобальных рынках у инвесторов вновь возникли опасения, связанные с торговой войной между США и Китаем, это обусловило небольшое снижение доходности UST10. Спрос на рисковые активы также упал, и большая часть бумаг развивающихся рынков немного подешевела. Однако российские суверенные евробонды стали исключением и смогли второй день подряд выйти в плюс. Вечером напряженность начала спадать, и, несмотря на восстановление доходности базового актива, российские евробонды ускорили рост, к тому же поддержку оказывали цены на нефть, устремившиеся вверх после публикации отчета Минэнерго США. Заметно подорожать, впрочем, смогли только длинные бумаги, они прибавили по 0,4–0,6 п.п. от номинала. Среднесрочные выпуски выросли в цене меньше, в среднем на 0,1 п.п., лишь RUSSIA’27 (YTM 4,3%) подрос на 0,2 п.п. Пятилетний CDS-спред России незначительно сжался – на 1 б.п. до 121 б.п.

В корпоративном сегменте цены евробондов также начали двигаться вверх

В корпоративном сегменте бумаги начали дорожать вслед за суверенными евробондами, и впервые за долгое время на рынке наблюдался заметный рост котировок. Так, в нефтегазовом сегменте в лидерах были бумаги Газпрома – длинные выпуски прибавили по 0,3– 0,4 п.п. от номинала, среднесрочные бумаги выросли в цене на 0,1–0,2 п.п., также в плюсе на 0,1–0,2 п.п. оказались евробонды Газпром нефти. Среди еврооблигаций госбанков отметим выпуск VEBBNK’25 (YTM 4,8%), заверивший торги в плюсе на 0,3 п.п. от номинала, и суборды ВТБ, которые выросли в цене на 0,2–0,4 п.п. Бумаги Сбербанка подорожали лишь на 0,1 п.п. Котировки евробондов частных банков также немного подросли. В металлургическом секторе бумаги Полюса вновь были в лидерах, прибавив по 0,1–0,2 п.п. от номинала, остальные выпуски подорожали только на 0,1 п.п. Также хороший результат показали евробонды VEON – плюс 0,1–0,3 п.п. от номинала. Сегодня внешний фон скорее позитивный: напряженность на глобальных рынках снизилась, доходность UST10 и цены на нефть стабильны после роста накануне, поэтому котировки российских евробондов могут продолжить восстановление. Азиатские рынки – в плюсе, как и фьючерсы на американские индексы. В Китае сегодня и завтра выходной день.