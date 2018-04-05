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Главное в сезоне отчетности по S&P - прогнозы прибыли в медицине


Рынки
Михаил Крылов
Михаил Крылов
директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ"
 
Главное в сезоне отчётности по S&P 500 - прогнозы прибыли в медицине и уровень неопределённости ожиданий в металлургии.

Индекс S&P вырос на +3,0% с минимума дня, потому что скоро сезон отчётности.  По итогам торгов, S&P увеличился +1,2% до 2644,69 (+14,6% в год с дивидендами), так как возможные пошлины США будут работать на замещение импорта, и Dow 30 возрос на +1,0% до 24264,30 (+20,3% в год), так как Вашингтон готов к переговорам.  

Американцы готовились к пошлинам заранее. Например, издержки Apple, скорее всего, возрастут при обострении игры пошлинами, но компания Тима Кука заранее запланировала вертикально интегрировать производство. 

Господдержка компенсирует негативное влияние пошлин Китая на авиастроителей, включая сравнительно активно кредитуемый Boeing, который сообщил, что находится в процессе оценки ситуации, и хотя почти тут же получил крупный заказ на поставку самолётов в Индию, Dow 30 вырос чуть слабее S&P 500. В некоторых отраслях больше страновых рисках, чем чисто политических, но они могут получать господдержку в виде поиска новых международных партнёров. 

Долгосрочные средние выдержали проверку. Индекс S&P 500 на +8,7% выше скользящей за 200 дней и на +2,1% выше мувинга за 100 дней. 

13 апреля стартует сезон отчётности. Первыми отчитываются банки: Wells Fargo, JPMorgan, Citigroup. Графики классиков финансовой практики из Нью-Йорка показывают динамику происходящего. 

График
График

Вверху на графике консенсус-прогноз операционной прибыли на одну бумагу индекса S&P (левая ось) $162 в год, фактически этот показатель дохода за предыдущий год всего $133 (правая ось), и потенциал улучшения финансового результата оценивается в +22%.

График
График

На графике над этим абзацем показано, что ожидания по прибыли (левая ось) напрямую взаимосвязаны с реальными капитальными вложениями компаний (правая ось).

График
График

На графике выше ожидаемая рентабельность компаний S&P 500 идёт вверх по всем секторам, особенно в финансах и здравоохранении. Цена к прогнозу прибыли по S&P 500 16,9, поэтому многое зависит от прогнозов по заказам, прибыли и финансированию капвложений компаний, от чёткости перспектив динамики отраслей, от инфляционных ожиданий.

График
График

На графике выше видно, что прогнозы по прибылям в индексе S&P 500 взаимосвязаны напрямую с экспортом. Это может повлиять на настроения компаний в ходе конференц-коллов, но не на фундаментальные экономические показатели. Пока пошлины не введены, Америка найдёт кому поставлять продукцию, которую раньше отвозила в КНР.  

 

Хотя спрос на профессиональное хеджирование сохраняется, доходность 10-летних трежерис выросла до 2,81%, так как вопрос о введении пошлин может обсуждаться ещё до конца мая. В связи с ростом доходностей по бондам и ожиданиями повышения ставок на хороших экономических показателях, лучшей валютой сбережений на все времена, тем временем, остаётся доллар (EUR/USD припадала до 1,227). Замещение импорта при умеренной инфляции и увеличении дефицита государственного бюджета ведёт к укреплению валюты.

 

Великие державы готовы к переговорам. В среду Китай ответил, но его ответ повлияет на часть экономики, в которую мы не инвестируем: КНР вводит 25%-ные пошлины на соевые бобы, автомобили, химикаты и самолёты. В то же время США готовы к переговорам, они не запретили такие статьи импорта из Китая, как игрушки, обувь, консоли для видеоигр, мобильные телефоны и компьютеры, и срок подачи возражений по предстоящим в середине мая слушаниям комиссии США по международной торговле о пошлинах на продукцию из КНР истекает 22 мая. 

 

Список США сигналит в пользу импортозамещения. Список США можно противопоставить плану “Сделано в Китае 2025”, который утверждён в 2015-м и включал в себя IT, роботостроение, аэрокосмическую отрасль и современные технологии производства. В списке товаров, которые запретят на ввоз из КНР, много машин и оборудования, медицинского оборудования и материалов. Если Китай окончательно прекратит экспорт этих наименований в Америку, через 3-4 месяца, а может быть и раньше, способность других поставщиков диктовать цены начнёт увеличиваться. 

 

Срок подачи возражений по предстоящим в середине мая слушаниям комиссии США по международной торговле о пошлинах на продукцию из КНР истекает 22 мая. К этому времени в США состоится, как минимум, одно крупное IPO в секторе замещения импорта. Вспомним, как росли российские бумаги, такие как Камаз, с 26 до 60 рублей за два года, и ММК, c 4,5 до 46 рублей за 4 года. 

 

В сфере макроэкономики, у Америки намечается историческое событие, уровень безработицы может опуститься на минимум XXI века, мартовские данные радуют инвесторов, прогноз ADP по занятости в частном секторе показал прирост на +241 тысячу по сравнению с прогнозом +208 тысяч и против +246 тысяч месяцем ранее. Непроизводственный индекс ISM составил 58,8 пункта вместо ожидавшихся 59,0 пунктов и предшествовавших 59,5."  

 

 

 

 

 

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