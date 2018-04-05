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Инвесторы все больше сомневаются в вероятности полномасштабной торговой войны между КНР и США


Рынки
Ален Сабитов
Ален Сабитов
младший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Торги среды завершились ростом (S&P500: +1,16%) по итогам очередной волатильной сессии, прошедшей на фоне развития ситуации вокруг торгового противостояния между США и Китаем.

При этом до открытия фьючерсы на основные индексы снижались почти на 2%. Переход котировок из красной зоны в зеленую в течение дня показывает, насколько сложно инвесторам оценить вероятность и последствия развертывания экономического конфликта между США и КНР.

Доллар США при этом продолжил снижение по отношению к основным мировым валютам. Курс евро к доллару повысился с $1,2272 до $1,2279.

Марк Цукерберг 11 апреля выступит на слушаниях в палате представителей Конгресса. Facebook обновил информацию о количестве учетных записей, чьи данные получило агентство Cambridge Analytica, а также сообщил о планируемом ограничении доступа к персональным данным в будущем. Социальная сеть полагает, что информацию о себе Cambridge Analytica предоставили 87 млн человек. Выступление главы Facebook перед законодателями может прояснить перспективы регулирования отрасли и успокоить инвесторов. 

Фондовые индексы завершили торги 4 апреля в плюсе, несмотря на взаимные угрозы КНР и США установить друг для друга торговые ограничения. Инвесторы все больше сомневаются в вероятности полномасштабной торговой войны между Пекином и Вашингтоном, а также в серьезности последствий риторики обеих сторон. Дональд Трамп накануне заявил, что США и Китай не находятся в состоянии торговой войны. Мы расцениваем это заявление как свидетельство серьезной расположенности к переговорам. Мы считаем, что к концу недели инвесторы переключат свое внимание на рынок труда и в пятницу сосредоточатся на речи главы ФРС. Фондовые индексы могут немного скорректироваться или замедлиться после активного роста последних двух дней. Мы считаем, что S&P500 снизится на 0,3%, до 2635 пунктов. 

Что касается важной экономической статистики, то сегодня стоит обратить внимание на данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице. Отчет будет предшествовать сведениям об уровне безработицы за март, которые выходят в пятницу. По нашим ожиданиям, число заявок окажется меньше, чем предполагает общерыночный консенсус, что будет говорить о по-прежнему сильном рынке труда и позитивно отразится на ожиданиях от завтрашнего выступления Джерома Пауэлла.

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