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Экономика России весной 2018 года: хрупкие надежды на рост


Рынки
Роман Ткачук
Роман Ткачук
старший аналитик "Альпари"
 
На этой неделе Росстат опубликовал первую оценку ВВП РФ за 2017 год.

По итогам 2017 года этот показатель вырос на 1,5%. Таким образом, российская экономика вышла из рецессии, пережив семь кварталов падения подряд. Впрочем, до целевых темпов роста Минэкономразвития (2%) российская экономика пока не дотянула. В ближайшее время мы не ждём, что Россия выйдет на 2%-й рост. В последние месяцы прошлого года, по данным Минэкономразвития, экономический рост в России замедлился: в четвертом квартале рост ВВП составил 0,9%, и это при том, что за период с октября по декабрь цены на нефть были достаточно высокими. 

В первом квартале 2018 года мы ожидаем, что темпы роста экономики страны составят 1,7%. На наш взгляд, рост российской экономики в первом полугодии 2017 года во многом был связан с эффектом низкой базы и носил восстановительный характер. Большая его часть объясняется восстановлением цен на нефть и масштабными проектами (такими, как возведение Керченского моста, строительство инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу-2018), новых драйверов роста при этом не появилось. 

Если смотреть по отраслям, то темпы роста выше среднего в 2017 году показывали сельское хозяйство и грузоперевозки, в отстающих – промышленное производство, строительство и розничные продажи. Низкий рост последних двух отраслей связан с невысоким потребительским спросом. О слабости спроса говорят и операционные результаты розничных сетей («Магнита», X5 Retail Group, «Дикси»). Это вполне объяснимо, так как реальные доходы населения (доходы после осуществления платежей по кредитам и т.п.) снижались четыре года кряду (в 2014 они снизились на 0,7%, в 2015 – на 3,2%, в 2016 – на 5,9%, в 2017 – на 0,9%-1,2%.) и лишь недавно вернулись к росту. Зарплаты россиян растут медленными темпами и отстают от темпов роста закредитованности населения. Определённый оптимизм в отношении положительной динамики реальных доходов населения дают такие данные, как рост продаж автомобилей и бытовой техники на 10%-15% в прошлом году. На наш взгляд, потребительский спрос не станет новым драйвером роста российской экономики.

Политические решения и судьба страны

В этом году важным событием для российской экономики будет и выбор нового кабинета министров Владимиром Путиным. Официально имя нового премьера будет объявлено после инаугурации Владимира Путина (по предварительным данным, церемония назначена 7 мая), но кто займёт кресло премьер-министра, может стать ясно и ранее. Главный фаворит на пост премьера – Дмитрий Медведев. Но его кресло способна занять и Эльвира Набиуллина, которая добилась очевидных успехов на посту главы Банка России. Есть определённая интрига и касательно министра финансов: ряд экспертов желает видеть на этом посту Алексея Кудрина. После утверждения президентом России нового состава кабинета министров станет понятно, в каком направлении будет двигаться российская экономика в ближайшие годы. 

Рубль в эпоху геополитических рисков

Главными факторами для динамики рубля остаются цены на нефть и отношение инвесторов к развивающимся рынкам и, в частности, к российским активам. Восстановление нефти до отметок около $70 баррель (это максимум с 2014 года) создало для рубля потенциал для укрепления, но реализовать его не даёт настороженное отношение инвесторов к развивающимся рынкам в последнее время и внешнеполитическое давление на Россию со стороны западных стран. Из—за последнего в марте западные инвесторы старались обходить стороной российские активы. В результате для курса пары доллар/рубль актуальным остаётся торговый коридор 56,5-58,5 руб., для курса пары евро/рубль – диапазон 69,5-71,5 руб.

В апреле внешнеполитическое давление на Россию продолжится. Впрочем, российская экономика адаптировалась к условиям санкций, а высылка дипломатов и словесная критика не несут никаких экономических последствий. Маловероятно, что США и Европа пойдут по отношению к России на крайние экономические меры – отказ от закупки российского газа (это больно ударит по самой Европе) или запрет на покупку российских облигаций (это будет мощным негативом для Лондона и Нью-Йорка в качестве мировых финансовых столиц). Наиболее вероятен сценарий аккуратного давления на Россию, но это существенного влияния на динамику рубля не оказывает. 

Важным фактором для динамики рубля по-прежнему остаются цены на нефть. В марте котировки черного золота вернулись к росту на фоне готовности Саудовской Аравии продлить текущее соглашение по сокращению квот. В ближайшие недели Brent может подняться до $72 за баррель. 

Для западных инвесторов остаются интересными российские облигации из-за высокой доходности (7%-7,5% – это существенно выше уровня инфляции). В марте индекс ОФЗ Micex RGBI обновил исторический максимум, а доля ОФЗ во владении нерезидентами выросла до рекордных 34% (при этом доля нерезидентов в новых выпусках составляет более 70%). 

В предпоследнюю пятницу первого квартала 2018 года, 23 марта, Банк России снизил ключевую ставку на 0,25%, до 7,25%. Следующее заседание ЦБ РФ состоится 27 апреля. Это будет «малое» заседание, без пресс-конференции главы мегарегулятора Эльвиры Набиулинной и публикации пресс-релиза по денежно-кредитной политике. Исходя из этого, Банк России может взять паузу в вопросе снижения ставки, хотя и есть соблазн округлить ключевой показатель до «психологического» значения 7%. До конца года ставка может быть снижена ещё 2-3 раза.

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