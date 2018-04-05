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Мнения аналитиков

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Российский рынок сейчас находится в хорошей позиции для начала ралли


Рынки
Антон Кравченко
Антон Кравченко
портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал"
 
Индекс ММВБ сегодня растет на 1,2% вслед за мировыми рынками на фоне снижения рисков развязывания полномасштабной торговой войны между США и Китаем.

Нефть торгуется на отметке $68 за баррель, а доллар около отметки 57,6 руб. 

Сегодня наибольшим спросом у инвесторов пользуются бумаги госбанков – Сбербанка и ВТБ, прибавляющих по 2,3% в цене и являющихся лидерами по оборотам на Московской бирже. Акции Сбербанка растут на общем позитивном новостном потоке, отыгрывая предыдущее снижение на негативе относительно российских активов и коррекции в США с начала марта. Банк ВТБ продолжает отыгрывать новость о возможном повышении дивидендов до уровня 61% от чистой прибыли 2017 г. По информации РБК, на обыкновенные акции банка будет выплачено 44,8 млрд руб., что предполагает дивидендную доходность около 5,5%, что выше ожидаемой доходности по обыкновенным акциям Сбербанка, которую мы оцениваем в 4,5%. 

Значительно хуже рынка сегодня торгуются обыкновенные и привилегированные акции Мечела после публикации отчётности за 2017 год. Основное разочарование инвесторов связано с чистой прибылью, оказавшейся ниже ожиданий из-за слабого результата за 4 кв. 2017 г. После выхода отчёта основной интригой остаются дивиденды, которые может заплатить компания на привилегированные акции. В определённой мере низкая прибыль за 2017 г. повышает вероятность выплаты дивидендов на привилегированные акции в соответствии с дивидендной политикой и в таком случае дивидендная доходность будет около 11%. И даже при этом префы Мечела – не самый интересный актив с точки зрения дивидендной доходности. Главная интрига этого дивидендного сезона — это привилегированные акции Башнефти. Если компания формально подойдёт к выплате дивидендов и заплатит 50% от чистой прибыли по МСФО, то дивиденды на одну акцию составят 402 руб. По привилегированным акциям это даёт 23% дивидендной доходности.

В целом же, российский рынок сейчас находится в хорошей позиции для начала ралли. Высокая цена на нефть, стабильный рубль, а также ожидания по росту корпоративной прибыли создают условия для начала роста, особенно с учётом того, что наш рынок существенно проиграл другим развивающимся рынкам в прошлом году. От покупок в данный момент инвесторов удерживают только геополитическая напряжённость, которая, мы надеемся, снизится через пару недель, и нервное поведение американских акций.

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