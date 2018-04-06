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Если риторика вокруг торговых войн накалится, апрель не будет месяцем роста для индексов США


Рынки
Андрей Верников, ИК 'Церих Кэпитал менеджмент'
Андрей Верников
замдиректора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
 
Вчера российские и европейские фондовые индекс закрылись ростом.

Наши инвесторы заснули в хорошем настроении, потому что еще не знали о том, что Дональд Трамп объявил о том, что поручил чиновникам по торговле рассмотреть возможность введения дополнительных пошлин на китайские товары в размере $100 млрд. Из-за этого после закрытия торгов на американском рынке упали фьючерсы на американские фондовые индексы. Если риторика вокруг потенциальных торговых войн в ближайшие дни накалится, апрель не будет месяцем роста для американских фондовых индексов, хотя по статистике апрель хороший месяц для американских индексов. Инвесторы ожидали начала длительных переговоров по вопросам торговли между США и Китаем, которые продлятся шесть месяцев, но из-за действий Трампа эти переговоры могут сорваться.

На следующей неделе стартует сезон отчетности, и ожидания по нему очень хорошие. По ожиданиям, за первый квартал 2018 года у компаний из S&P 500 прибыль выросла на 17,3%. Это самый сильный рост за период после первого квартала 2011 года, согласно FactSet.  

По итогам торгов в четверг американский фондовый рынок закрылся ростом («город» еще не знал). Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,99% до 24505,22, S&P 500 прибавил 0,69% до 2662,84, а Nasdaq Composite – 0,49% до 7076,55. Правда, рост NasdaqComposite был ограничен из-за плохой динамики акций компаний по производству микросхем, которые оказали давление на весь сектор информационных технологий. Акции MicronTechnology по итогам торгов упали на 6,65% и стали лидерами падения среди компаний сектора полупроводников из индекса PHLXSemiconductor. UBS начала отслеживать акции MicronTechnology и дала по ним рекомендацию sell. Акции Nvidia потеряли в цене 2,15%.

Сегодня до открытия торгов в США выходит отчет по рынку труда за март от министерства труда. Экономисты ожидают, что рост числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе составит 185 тысяч, что немного ниже февральских 313 тысяч, а уровень безработицы упадет до нового послекризисного минимума в 4% с прежних 4,1%. Также инвесторы будут следить за показателем по росту зарплат, так как рост зарплат является признаком роста инфляции. Ожидается, что рост зарплат в отчете за март составит 0,3% в месячном выражении и 2,7% в годовом. Это выше по сравнению с февральскими показателями.

Аналитики BankofAmericaMerrillLynch прогнозируют рост репатриации капиталов транснациональных корпораций в США в ближайшие три месяца по результатам налоговой реформы. Это может вызвать укрепление доллара, полагают они.

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