Отчетность Сбербанка может сдержать негатив на рынке

Если два-три последних торговых дня прошли для глобальных рынков в позитивном ключе, то вчерашние заявления Д.Трампа о готовности ввести торговые пошлины на импорт китайских товаров стоимостью 100 млрд долл. в ответ на «несправедливые» по словам Трампа действия Китая способствовали ухудшению настроений. Заявления Трампа вновь возвращают нервозность на рынки и оказывают давление на рисковые активы сегодня утром.

Для справедливости отметим, что вчерашние заявления не являются непосредственным анонсированием указанных мер. На данный момент президент направил указ Управлению торгового представителя Штатов (USTR) пока еще только рассмотреть возможность введения дополнительных тарифов на китайские товары. Однако в любом случае достаточно жесткая позиция американских властей в части реализации протекционистских мер создает негативный сантимент. В этом ключе большое значение может иметь ответная риторика со стороны китайских властей.

Сегодняшний день будет интересен еще и публикацией данных по рынку труда США. Последняя статистика по числу созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе от ADP вышла в позитивном ключе (241 тыс. рабочих мест), что дает опережающий позитивный сигнал для сегодняшних данных. Однако основную интригу в сегодняшнем блоке статистики, вероятно, будет представлять динамика заработных плат, в случае резкого роста которых могут подрасти как инфляционные ожидания, так и ожидания участников рынка относительно темпов роста ставок ФРС.

Индекс Московской биржи вчера вновь тестировал отметку в 2300 б.п. (максимумы за последние две недели). В случае сохранения умеренно-негативных настроений индекс Мосбиржи вновь может откатить в район 2260-2280 б.п., но внутренние истории, в частности сегодняшняя публикация отчетности Сбербанка по РСБУ за три месяца, могут сдерживать негатив.