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Цены нефти копят силы для дальнейшего снижения


Commodities / Рынки
Николай Подлевских
Николай Подлевских
начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
 
Цены нефти за прошедшие сутки немного подросли. Однако происходящие небольшие колебания можно назвать, скорее, консолидацией.

После снижения на известиях об открытии нового крупного месторождения нефти в Бахрейне цены пока не решились на дальнейшее снижение. Но и отскок от минимальных отметок тоже был не очень выразительным (такого рода движение в ТА называют отскоком «дохлой кошки»). 

Слабости отскока способствовало наблюдающееся последние дни укрепление индекса доллара. Для дальнейшего снижения цены нефти полезно было бы получить подробности об открытом месторождении в Бахрейне. Напомним, что первые оценки величины сланцевых запасов в открытом месторождении очень оптимистичны и колеблются вблизи 80 млрд. баррелей нефти и 14 трлн. м3 газа. Это очень крупные запасы нефти вполне сопоставимые с доказанными запасами России. Теперь задачей является оценить величину извлекаемых запасов, которые сильно уменьшат указанные оценки. Министр энергетики страны шейх Мохаммед бин Халифа аль-Халифауже уже сообщил о планах привлечь к разработке нового месторождения иностранные компании. Правда, добыча на новом месторождении может начаться, а значит и реально повлиять на мировые балансы спроса и предложения, лишь через пять лет.

Другие важные новости потенциально уже в среднесрочной перспективе могут значительно изменить рыночные расклады, но пока влияли на цены нефти не очень сильно. Среди них волнообразные обсуждения дальнейшей судьбы соглашений ОПЕК+, новые повороты торговой войны Китая и США, а также то разгорающиеся, то немного утихающие обсуждения новых санкций США по отношению к Ирану. По оценкам, возможные новые ограничения поставок могут сократить предложение на рынке нефти на величины порядка 0,5 мб/д. Традиционно в фокусе внимания остается быстро растущая добыча нефти в США. 

Из насущных текущих новостей по газу наиболее заметным можно назвать сообщение о получение разрешения на строительство трубопровода "Северный поток-2" от Финляндии в ее эксклюзивной экономической зоне. Напомним, что ранее такое разрешение было получено от Германии. Теперь для начала строительства остается заручиться согласием Швеции и Дании. Но реально главным неформальным препятствием строительства остается позиция восточноевропейских стран, а также США, которые не оставляют надежды пристроить свой газ на европейский рынок. Надеемся, что указанные препятствия будут обойдены. Немаловажный аргумент для Европы - то, что российский газ является более дешевым по сравнению с вариантами СПГ поставок. Не забываем также о самом весомом аргументе. Генерал Мороз, который в эту зиму был особенно сильным, уже позволил показать Газпрому рекордные продажи, а в дальнейшем поможет европейцам быть более благоразумными и не препятствовать новому маршруту поставок.

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