Цены нефти копят силы для дальнейшего снижения

После снижения на известиях об открытии нового крупного месторождения нефти в Бахрейне цены пока не решились на дальнейшее снижение. Но и отскок от минимальных отметок тоже был не очень выразительным (такого рода движение в ТА называют отскоком «дохлой кошки»).

Слабости отскока способствовало наблюдающееся последние дни укрепление индекса доллара. Для дальнейшего снижения цены нефти полезно было бы получить подробности об открытом месторождении в Бахрейне. Напомним, что первые оценки величины сланцевых запасов в открытом месторождении очень оптимистичны и колеблются вблизи 80 млрд. баррелей нефти и 14 трлн. м3 газа. Это очень крупные запасы нефти вполне сопоставимые с доказанными запасами России. Теперь задачей является оценить величину извлекаемых запасов, которые сильно уменьшат указанные оценки. Министр энергетики страны шейх Мохаммед бин Халифа аль-Халифауже уже сообщил о планах привлечь к разработке нового месторождения иностранные компании. Правда, добыча на новом месторождении может начаться, а значит и реально повлиять на мировые балансы спроса и предложения, лишь через пять лет.

Другие важные новости потенциально уже в среднесрочной перспективе могут значительно изменить рыночные расклады, но пока влияли на цены нефти не очень сильно. Среди них волнообразные обсуждения дальнейшей судьбы соглашений ОПЕК+, новые повороты торговой войны Китая и США, а также то разгорающиеся, то немного утихающие обсуждения новых санкций США по отношению к Ирану. По оценкам, возможные новые ограничения поставок могут сократить предложение на рынке нефти на величины порядка 0,5 мб/д. Традиционно в фокусе внимания остается быстро растущая добыча нефти в США.

Из насущных текущих новостей по газу наиболее заметным можно назвать сообщение о получение разрешения на строительство трубопровода "Северный поток-2" от Финляндии в ее эксклюзивной экономической зоне. Напомним, что ранее такое разрешение было получено от Германии. Теперь для начала строительства остается заручиться согласием Швеции и Дании. Но реально главным неформальным препятствием строительства остается позиция восточноевропейских стран, а также США, которые не оставляют надежды пристроить свой газ на европейский рынок. Надеемся, что указанные препятствия будут обойдены. Немаловажный аргумент для Европы - то, что российский газ является более дешевым по сравнению с вариантами СПГ поставок. Не забываем также о самом весомом аргументе. Генерал Мороз, который в эту зиму был особенно сильным, уже позволил показать Газпрому рекордные продажи, а в дальнейшем поможет европейцам быть более благоразумными и не препятствовать новому маршруту поставок.