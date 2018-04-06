Доходность UST10 при этом повышалась, что стало следствием снижения спроса на защитные активы, цены на нефть немного выросли. По итогам дня российские евробонды заметно подорожали и выглядели лучше бумаг других развивающихся рынков. Как и днем ранее, в лидерах оказались выпуски RUSSIA’42 (YTM 4,9%) и RUSSIA’43 (YTM 4,9%), они прибавили 1 п.п. и 1,1 п.п. от номинала соответственно, тогда как выпуск RUSSIA’47 (YTM 5,2%) продемонстрировал отставание и вчера вырос только на 0,6 п.п. Таким образом, спред между RUSSIA’47 и RUSSIA’43 расширился с 10 б.п. на начало марта до 24 б.п., что является максимумом с октября прошлого года. В связи с этим выпуск RUSSIA’47 сейчас выглядит привлекательнее других длинных евробондов. Среднесрочные выпуски вчера подорожали на 0,2–0,4 п.п. Пятилетний CDS-спред России сократился на 5 б.п. до 116 б.п.

Евробонды нефтегазового и банковского секторов вышли в лидеры рынка

В корпоративном сегменте рост котировок продолжился и был намного сильнее, чем накануне. При этом лучше рынка смотрелись еврооблигации нефтегазового и банковского секторов. Так, длинные евробонды Газпрома выросли в цене на 0,4–1,1 п.п., среднесрочные – на 0,1–0,2 п.п., а выпуск SIBNEF’22 (YTM 4,3%) прибавил 0,3 п.п. Среди евробондов госбанков отметим суборды Сбербанка и бумаги ВЭБа, вчера они подорожали на 0,2–0,5 п.п., суборды ВТБ выросли на 0,3 п.п. от номинала. Также заметно подорожать смогли и субординированные выпуски Альфа-Банка – на 0,3–0,5 п.п. В металлургическом секторе динамика была более спокойной, отметим лишь рост котировок Евраза на 0,2–0,3 п.п. Евробонды Полюса прибавили по 0,1 п.п. Сегодня внешний фон скорее негативный: доходность UST10 понемногу снижается на фоне повышения спроса на защитные активы. Рост спроса, в свою очередь, связан с возможным введением дополнительных пошлин в США на китайский импорт, цены на нефть на эту новость отреагировали падением. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно, фьючерсы на американские индексы – в минусе.