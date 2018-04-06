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Евробонды нефтегазового и банковского секторов вышли в лидеры рынка


Облигации / Рынки
Евгений Сергеев
Евгений Сергеев
аналитик ФК "Уралсиб"
 
В четверг российские суверенные евробонды продолжили восстанавливаться в цене на фоне снижения напряженности на глобальных рынках.

Доходность UST10 при этом повышалась, что стало следствием снижения спроса на защитные активы, цены на нефть немного выросли. По итогам дня российские евробонды заметно подорожали и выглядели лучше бумаг других развивающихся рынков. Как и днем ранее, в лидерах оказались выпуски RUSSIA’42 (YTM 4,9%) и RUSSIA’43 (YTM 4,9%), они прибавили 1 п.п. и 1,1 п.п. от номинала соответственно, тогда как выпуск RUSSIA’47 (YTM 5,2%) продемонстрировал отставание и вчера вырос только на 0,6 п.п. Таким образом, спред между RUSSIA’47 и RUSSIA’43 расширился с 10 б.п. на начало марта до 24 б.п., что является максимумом с октября прошлого года. В связи с этим выпуск RUSSIA’47 сейчас выглядит привлекательнее других длинных евробондов. Среднесрочные выпуски вчера подорожали на 0,2–0,4 п.п. Пятилетний CDS-спред России сократился на 5 б.п. до 116 б.п.

Евробонды нефтегазового и банковского секторов вышли в лидеры рынка

В корпоративном сегменте рост котировок продолжился и был намного сильнее, чем накануне. При этом лучше рынка смотрелись еврооблигации нефтегазового и банковского секторов. Так, длинные евробонды Газпрома выросли в цене на 0,4–1,1 п.п., среднесрочные – на 0,1–0,2 п.п., а выпуск SIBNEF’22 (YTM 4,3%) прибавил 0,3 п.п. Среди евробондов госбанков отметим суборды Сбербанка и бумаги ВЭБа, вчера они подорожали на 0,2–0,5 п.п., суборды ВТБ выросли на 0,3 п.п. от номинала. Также заметно подорожать смогли и субординированные выпуски Альфа-Банка – на 0,3–0,5 п.п. В металлургическом секторе динамика была более спокойной, отметим лишь рост котировок Евраза на 0,2–0,3 п.п. Евробонды Полюса прибавили по 0,1 п.п. Сегодня внешний фон скорее негативный: доходность UST10 понемногу снижается на фоне повышения спроса на защитные активы. Рост спроса, в свою очередь, связан с возможным введением дополнительных пошлин в США на китайский импорт, цены на нефть на эту новость отреагировали падением. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно, фьючерсы на американские индексы – в минусе.

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