FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Трамп опять пугает инвесторов


Рынки
Василий Олейник
Василий Олейник
эксперт ИХ "Финам"
 
Сегодня вновь ухудшились инвестиционные настроения на всех в мире фондовых рынках после очередных заявлений президента США. Д.Трамп вновь решил поднять ставки в преддверии переговоров с Китаем, и это сильно напугало инвесторов.

Если ещё вчера Трамп заявлял о том, что США и Китай не допустят торговой войны и найдут компромисс, то сегодняшнее заявление в корне отличается от вчерашнего. В ночь с четверга на пятницу Дональд Трамп сказал в своем заявлении, что дал поручение чиновникам США рассмотреть дополнительные тарифные меры против китайского импорта объёмом ещё на $100 млрд. На этом фоне резко, почти на 2%, обвалились фьючерсы на основные биржевые американские индексы и на аналогичную величину рухнула биржа в Китае.

С открытием европейской сессии настроения немного улучшились, но как закроется сегодня день пока сказать сложно. В любом случае, риски вновь подскочили и не исключён ещё один симметричный ответ со стороны Китая в ближайшие выходные. Европейские биржевые индексы в первой половине просели на 0.5%, впрочем, и на российском фондовом рынке такие же результаты. 

Из отдельных российских историй продолжает радовать своей динамикой акции банка ВТБ после решения о повышенных дивидендах. Сегодня его акции растут ещё на 2%, а вот акции Сбербанка падают на 1%. А в лидерах роста сегодня акции Россетей, они повышаются уже на 6%. Также на положительной территории торгуются акции Газпрома, Северстали, НЛМК и Магнита. 

Техническая картина по российскому рублёвому индексу московской биржи пока выглядит нейтрально и уже несколько недель никак не меняется. Индекс продолжает удерживать важную поддержку на отметке 2250 пунктов и если она не устоит, то лучше частично или полностью выходить из акций. В таком случае у индекса будет открыта дорога к отметке 2050 пунктов. С текущих отметок у российского рынка есть потенциал роста в пределах 3-4% не более.

Закрытие недели будет явно не простым, но при любом исходе не стоит увеличивать долю риска в своих портфелях. Если ситуация между Китаем и США обострится, то под наибольшее давление попадут все сырьевые активы и валюты развивающихся стран. Ввиду последних новостей шансы на коррекцию в США явно подскочили, а если и данные по рынку труда США за март окажутся сильнее ожиданий, то это ещё больше усилит распродажу акций за океаном.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ