Трамп опять пугает инвесторов

Если ещё вчера Трамп заявлял о том, что США и Китай не допустят торговой войны и найдут компромисс, то сегодняшнее заявление в корне отличается от вчерашнего. В ночь с четверга на пятницу Дональд Трамп сказал в своем заявлении, что дал поручение чиновникам США рассмотреть дополнительные тарифные меры против китайского импорта объёмом ещё на $100 млрд. На этом фоне резко, почти на 2%, обвалились фьючерсы на основные биржевые американские индексы и на аналогичную величину рухнула биржа в Китае.

С открытием европейской сессии настроения немного улучшились, но как закроется сегодня день пока сказать сложно. В любом случае, риски вновь подскочили и не исключён ещё один симметричный ответ со стороны Китая в ближайшие выходные. Европейские биржевые индексы в первой половине просели на 0.5%, впрочем, и на российском фондовом рынке такие же результаты.

Из отдельных российских историй продолжает радовать своей динамикой акции банка ВТБ после решения о повышенных дивидендах. Сегодня его акции растут ещё на 2%, а вот акции Сбербанка падают на 1%. А в лидерах роста сегодня акции Россетей, они повышаются уже на 6%. Также на положительной территории торгуются акции Газпрома, Северстали, НЛМК и Магнита.

Техническая картина по российскому рублёвому индексу московской биржи пока выглядит нейтрально и уже несколько недель никак не меняется. Индекс продолжает удерживать важную поддержку на отметке 2250 пунктов и если она не устоит, то лучше частично или полностью выходить из акций. В таком случае у индекса будет открыта дорога к отметке 2050 пунктов. С текущих отметок у российского рынка есть потенциал роста в пределах 3-4% не более.

Закрытие недели будет явно не простым, но при любом исходе не стоит увеличивать долю риска в своих портфелях. Если ситуация между Китаем и США обострится, то под наибольшее давление попадут все сырьевые активы и валюты развивающихся стран. Ввиду последних новостей шансы на коррекцию в США явно подскочили, а если и данные по рынку труда США за март окажутся сильнее ожиданий, то это ещё больше усилит распродажу акций за океаном.